Sport

Vorwärts holt Punkt beim Tabellenführer

ST. PÖLTEN/STEYR. Nach der starken Vorstellung gegen den FC Lieferung die Madlener Elf mit breiter Brust nach St. Pölten. Wenngleich die Aufgabe nicht sehr viel schwerer sein hätte können. Der Tabellenführer verfügt über eine sehr starke Defensive, und bekam im Schnitt nur 0,8 Tore pro Partie ...

Für beide Teams ging es in dieser Partie um extrem viel. St. Pölten konnte sich mit einem Sieg an der Tabellenspitze von BW Linz absetzen und unser Team benötigt die Punkte ganz dringend um den Klassenerhalt zu schaffen. Auf Grund einer Gelbsperre musste unser Trainer Daniel Madlener auf Abwehrchef Alberto Prada verzichten.

Vorwärts verkauft sich gut in Durchgang eins

Unsere Mannschaft startet super in die Partie, steht in der Anfangsphase sehr kompakt in der Defensive und kommt dann nach wenigen Minuten durch Bumberger gleich auch zu einer guten Chance. Es entwickelte sich im Anschluss eine Partie, welche von beiden Seiten mit offenem Visier geführt wurde. Nach rund 20 Minuten verflachte die Partie etwas, doch unsere Mannschaft konnte das Spiel offen gestalten und konnte dem Tabellenführer absolut Paroli bieten. In der 32. Minute dann doch die etwas überraschende Führung für St. Pölten. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite braucht Scharner nur mehr aus wenigen Metern den Ball über die Linie drücken. Unsere Mannschaft steckte den Rückstand aber gut weg und versuchte nun selbst in der Offensive Akzente zu setzen. Mehr als einige Halbchancen konnten aber nicht herausgespielt werden.

Yilmaz erzielt den verdienten Ausgleich

Anfang der zweiten Hälfte ein unverändertes Bild, unsere Mannschaft spielt gut mit, kommt auch zu einigen Chancen, doch das Tor will einfach nicht gelingen. Immer wieder wurde fein über die Aussenbahnen kombiniert und der Ball gefährlich in den Strafraum der St. Pöltner gebracht, doch der erfolgreiche Abschluss blieb vorerst verwehrt. In der 75. Minute streicht dann ein Bitsche-Schuss knapp am Tor vorbei. Und nur zwei Minuten später dann endlich der mehr als verdiente Ausgleich. Ein Angriff über die linke Seite wird von Yilmaz erfolgreich abgeschlossen.

Daniel Madlener: „Unsere Mannschaft hat heute eine starke Leistung gezeigt. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Man hat auch gesehen, dass die Mannschaft viel Selbstvertrauen hat, ansonsten kann man nicht so beim Tabellenführer auftreten. Jetzt gilt unsere ganze Konzentration dem wichtigen Match gegen die Young Violets am Freitag”.

SKN St. Pölten – SK BMD Vorwärts Steyr 1:1 (1:0)

St. Pölten (3-5-2): Stolz; Riegler, Ramsebner (89. Kone), Carlson, Monzialo (62. Nitta), Scharner (62. Schütz), Messerer, Barlov (73. Scheidegger), Salomon; Hartwig (73. Silue), Montnor. Ersatz: Turner; Morou. Trainer: Stephan Helm.

Vorwärts (3-4-2-1): Polster; Pasic, Marceta, Bumberger; Sivrikaya (70. Sostarits), Zdichynec (70. Yilmaz), Bitsche, Dombaxi; Satin (89. Dzinic), Günes (57. Filip); Pellegrini. Ersatz: Eres; Lidan, Sprangler. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 1:0 (32.) Scharner, 1:1 (77.) Yilmaz (Filip).

Gelbe Karten: Zdichynec (43. Foul), Pellegrini (64. Foul).

Sonntag, 7. Mai 2023, NV Arena, 1.466 Zuschauer

SR Arnes Talic; Jasmin Sabanovic, Markus Reichholf