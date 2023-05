Sport

36:7 im zweiten Heim­spiel: Sieges­serie der Predators hält an

STEYR. Erneut darf sich der oberösterreichische American Football Verein Predators Steyr über einen Sieg freuen. Sie gewinnen bei ihrem zweiten Heimspiel und vierten Spiel in Folge mit 36:7 gegen die Goldwörth Racoons ...

Am Samstag, dem 6. Mai ging das zweite Heimspiel in Steyr über die Bühne. Bei bestem Football-Wetter fand das oberösterreichische Derby der AFL Division 3 am Rennbahnweg im LAC Stadion statt. Auch dieses Spiel konnten die Steyrer Dinos im liebevoll genannten „Jurassic Park“ sehr eindeutig für sich entscheiden und führen somit aktuell ungeschlagen die Tabelle an.

Bereits die ersten drei Spiele der Saison 2023 ließen eine positive Tendenz der sportlichen Entwicklung des ersten Steyrer Footballvereins erhoffen und diese Siegesserie setzte sich nun fort. Dank des tollen Wetters fanden auch über 500 Zuschauer den Weg ins Stadion und feuerten die Teams lautstark an. Der Fanclub der Predators und die Moderatoren heizten die Stimmung bis nach dem Abpfiff an und sorgten für Spaß und Unterhaltung - auch nach dem Spiel.

Vor Ort durften sich die Besucher aber nicht nur über das spannende Match freuen, sondern konnten auch die neuen Kollektionen im Fanshop, einen großen Kids-Corner und gutem Essen und Trinken vor Ort genießen. Die ersten 40 Besucher bekamen wieder einen Schlüsselanhänger zum Eintrittsticket geschenkt. Wer am Ende der Saison die Schlüsselanhänger in allen vier Farben gesammelt hat, darf sich über eine Saisonkarte 2024 freuen.

Das nächste Spiel der Predators Steyr ist gleich das Rückspiel gegen die Racoons in Goldwörth, am 20. Mai. Das nächste Heimspiel folgt dann gleich am 27. Mai in Steyr, wo sie die Swarco Raiders II aus Tirol begrüßen.