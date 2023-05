Sport

Gaberc beim Austria Triathlon Cup in Führung

WEIN/STEYR. Beim zweiten Stopp des Austria Triathlon Cups in Wien, lieferte der 16 jährige Jan Gaberc vom TRI Team Kaiser abermals eine Top Performance ab. Nach verpatztem Schwimmstart holte der Borg Schüler 40 Sekunden auf dem Rad zur 4 köpfigen Spitzengruppe auf ...

und belegte nach solider Laufleistung den 2. Gesamtrang in der stark besetzten Jugendklasse. Jan übernahm mit dieser Platzierung vorerst die Führung in der Austria Cup Wertung. Vereinskolleg Paul Donauer kam in der Klasse Schüler A auf den sehr guten 10. Rang. Nach dem Schwimmen noch Dritter, musste der 15 jährige Triathlet aufgrund von Magenproblemen etwas Tempo herausnehmen.