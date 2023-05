Sport

Iron Scorps Steyr scheiden im Halb­finale gegen Gmunden aus

STEYR. Am Mittwochabend stand das zweite Halbfinalspiel zwischen den Iron Scorps Steyr und den Swans Gmunden auf dem Programm. Nachdem das erste Spiel knapp an Gmunden ging, musste Steyr nun unbedingt gewinnen, um das Entscheidungsspiel zu erreichen ...

Das Spiel begann ausgeglichen und beide Mannschaften schenkten sich nichts. Gmunden konnte jedoch das erste Viertel knapp für sich entscheiden. Im zweiten Viertel drehten die Scorps jedoch auf. Mit einer aufmerksamen Verteidigung und schnellem Umschaltspiel konnte Steyr sich bis zur Halbzeitpause eine 13-Punkte-Führung erspielen.

Im dritten Viertel hatte Steyr einige unnötige Ballverluste und Fouls, die Gmunden routiniert ausnutzte und aufholen ließ. Die Scorps wirkten in dieser Phase des Spiels unkonzentriert und konnten nicht an ihre starke Leistung aus dem zweiten Viertel anknüpfen. Innerhalb von nur sieben Minuten verlor Steyr den Vorsprung und die Swans übernahmen die Führung. Die Swans schienen am Anfang des vierten Viertels bereits uneinholbar davon zu ziehen. Mit einer Führung von elf Punkten und nur noch fünf Minuten auf der Uhr sah es für die Irons Scorps düster aus.

Am Ende musste sich Steyr mit einer 67:75 Niederlage geschlagen geben und schied damit aus dem Halbfinale aus. Trotz des Ausscheidens können die Iron Scorps auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Das Erreichen des Halbfinales und der dritte Platz sind das beste Ergebnis der letzten Jahre.