Steyrer Schwimmer­:Innen im Olympia­zentrum erfolgreich

LINZ/STEYR. 13 SchwimmerInnen des ASKÖ-Schwimmclub Steyr, gingen am letzten Aprilwochenende in Linz an den Start, und traten mit insgesamt 27 Medaillen den Heimweg an. Alleine 18 davon gingen auf das Konto von Franz Pühringer und Julian Mittermayr, beide 19 Jahre alt ...

Die Erfolge der Steyrer Schwimmer:Innen

Franz Pühringer (2004): 9x Gold (50m, 100m, 200m und 400m Freistil) (50m, 100m, und 200m Schmetterling) (50 m Rücken; 50m Brust) 2x Silber (200m Lagen; 100m Rücken) 2x Bronze (200m Rücken; 100m Brust)

Julian Mittermayr (2004): 2x Gold (200m Rücken; 100m Brust) 2x Silber (50m Rücken; 200m Brust) 1x Bronze (100m Freistil)

Noel Hock (2007): 2x Bronze (50m und 100m Schmetterling)

Lukas Hirsch (2003): 1x Silber (50m Schmetterling) 1x Bronze (200m Lagen)

Evelyn Hermann (2007): 1x Bronze (100m Freistil)

Katrin Fischer (2011): 1x Bronze (100m Freistil)

Patricia Böberl (2005): 1x Gold (100m Brust) 1x Silber (50m Brust) 1x Bronze (200m Brust)

Am darauffolgendem ersten Maiwochenende (05.05.- 06.05.2023), konnten die AthletInnen des SC Steyr ihren Erfolg bei den OÖ-Landesmeisterschaften – Lange Strecken fortführen. In der Disziplin Freistil über 400m und 800m holte sich Katrin Fischer 2x Silber. Franz Pühringer siegte in der Disziplin Freistil über die Distanz von 1500m in der Juniorenwertung und holte sich in 400m Lagen Bronze.

Unten: Franz Pühringer (Mitte), Lukas Hirsch (links).