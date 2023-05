Sport

Loderer sprintet in Luxemburg auf Rang elf

LUXEMBURG/STEYR. Das Steyrer Continental Team Hrinkow Advarics ist derzeit bei der hochkarätigen Europe Tour Rundfahrt Flèche du Sud in Luxemburg im Einsatz, die am 17. Mai mit einem 3,2km langem Prolog eröffnet wurde. Timon Loderer belegte am zweiten Tag im Massensprint Rang elf ...

Bereits der Auftakt zur fünftägigen Rundfahrt war schwer. Enge Kurven, ein Anstieg mit 20 Prozent und eine anspruchsvolle Abfahrt sorgte für große Zeitrückstände. Jaka Primozic kam mit dem Kurs am besten zurecht und war im Ziel lediglich neun Sekunden hinter dem Sieger Pim Ronhaar vom Team Baloise-Trek Lions.

Die erste Etappe war geprägt vom zahlreichen Angriffen. Nahezu alle Teams wollten ihre Fahrer in einer Spitzengruppe platzieren. Sämtliche Fluchtversuche konnten jedoch verhindert werden und so kam es letztlich zum Massensprint indem Timon Loderer einen starken elften Rang belegte. Auch der Rest des Teams positionierte sich im Spitzenfeld und sorgte so für eine gute Ausgangslage für die kommenden Tage.

Sieger der ersten Etappe wurde Italiener Giacomo Ballabio vom Team Global 6 Cycling.