Primozic beendet die Fléche du Sud auf Rang sechs

STEYR. Doppeleinsatz für Hrinkow Advarics am heutigen Sonntag. Während ein Teil der Mannschaft in Luxemburg um das Gesamtklassement kämpfte, war der Rest des Teams beim GP Gorenjska am Start. Beide Rennen konnten aus Sicht des Steyrer Continental-Teams erfolgreich bestritten werden ...

Ziga Horvat, welcher im Frühjahr schwer stürzte, kommt immer besser in Form. Er verbrachte den Tag in einer 10-köpfigen Spitzengruppe, die erst knapp vor dem Ziel wieder gestellt werden konnte. Im Massensprint hatte der Franzose Lucas Grolier (Vendèe U) die schnellsten Beine und gewann vor Patryk Stosz (Voster ATS Team) und Colin Heiderscheid (Leopard TOGT Pro Cycling).

Die Rundfahrt geht an Pim Ronhaar (Baloise – Trek Lions). Jaka Primozic fährt auf Rang sechs, zeitgleich mit Moran Vermeulen (Team Vorarlberg) und Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal). Jonas Rapp landete auf Rang elf. Nun folgt mit Anfang Juni die Oberösterreich-Rundfahrt. Ein absolutes Highlight im heimischen Rennkalender. Da die Tour of Malopolska (UCI 2.2) zeitgleich stattfindet, wird Hrinkow Advarics dort den Titel nicht verteidigen können. „Wir haben uns dazu entschlossen, nur eine Rundfahrt zu bestreiten“, so Dominik Hrinkow.

GP Gorenjska (UCI 1.2)

Einen mannschaftlich starken Auftritt kann Hrinkow Advarics beim stark besetzten GP Gorenjska verzeichnen. Ein schnelles Rennen bei dem ganze 25 Fahrer nicht das Ziel sahen. Im hügeligen Finale konnte sich eine Gruppe mit 26 Fahrer absetzen. Dort kam es zu einem klassischen Ausscheidungsrennen. Michael Konczer belegte Rang 13, Daniel Eichinger fuhr auf Rang 18.