Sport

Predators Steyr können Sieges­serie fortsetzen

STEYR. Nach fünf gespielten Siegen können die Predators Steyr auf fünf Siege zurückblicken. Auch auswärts gewinnen die Predators gegen die Goldwörth Raccoons und setzen damit ihre Siegesserie in der Saison 2023 mit lediglich 13 Gegenpunkten aus 2 Spielen fort ...

Bei Sonnenschein und Wind fand das fünfte Spiel der Predators Steyr auswärts in Goldwörth gegen die Raccoons statt. Bereits aus dem Vorspiel kamen die Steyrer als Sieger heraus, weshalb die Mühlviertler Footballer die Hoffnung ganz auf das Revenge-Spiel setzten. Diese Hoffnung ließen die Dinos aber nicht aufblühen. Ohne Gegenpunkte gingen die Predators erneut als Spieler vom Platz. Durch den hohen Punkteunterschied wurde während des Spiels erneut die „Mercy“-Rule ausgerufen, weshalb die Spieluhr ohne anhalten bis zum Ende durchlief.

Die Steyrer Footballer dürfen sich nun bereits über 158 Punkte in der Tabelle freuen. Ihr Pendant an der Tabellenspitze in der Conference A der Division III, die Vienna Vikings II stehen dabei bei ebenfalls 5 Spielen aktuell bei 109 Punkten und 30 Gegenpunkten. Damit lassen die Begegnungen um den Aufstieg in die Division II spannende Spiele erwarten. Doch zuerst müssen sich die Predators noch 3 weiteren Spielen stellen.

„Wir haben es geschafft, in Steyr spruchreif zu werden und wollen den Steyrern mit jedem unserer Heimspiele etwas besonderes bieten. Durch die sportlichen Leistungen des gesamten Teams, haben wir schon den Grundstein dafür gelegt“, so der Headcoach und Obmann Markus Grünling. Das nächste Spiel der Steyrer findet am 27. Mai als Heimspiel direkt in Steyr gegen die Swarco Raiders II statt. Mehr Infos dazu auf ihren Social Media Kanälen oder auf der Website.

In den letzten beiden Heimspielen bieten die Predators ihren Besuchern und Fans nochmal extra Highlights, die viele Zuschauer nach Steyr locken sollen. So wird eine besondere Halftime-Show geboten und es gibt wieder Give-aways für die ersten 40 Besucher vor Ort.