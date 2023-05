Sport

UTC Casa Moda Steyr unterliegt Auf­steiger Hart­berg

STEYR. Der UTC Casa Moda Steyr hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Tennis Bundesliga einen Rückschlag erlitten: Im Heimspiel gegen Aufsteiger TSV Hartberg mussten sich die Gleinker mit 3:6 geschlagen geben. Ausschlaggebend für die Niederlage war ein Negativ-Lauf in der ersten Einzelrunde, als die UTC-Cracks alle drei Spiele trotz teilweise starker Leistung jeweils im Match-Tiebreak abgeben mussten ...

Youngster Tobias Leitner führte in seinem Einzel gegen den Steirer Joachim Kovacs nach starker Leistung bereits mit 8-2 im finalen Matchtiebreak, musste sich nach vergebenem Matchball aber mit 3:6, 7:5, 9-11 geschlagen geben. Zuvor hatte bereits der Tscheche Michael Vrbensky, der den Ukrainer Vitaliy Sachko auf der Nummer-eins-Position des UTC vertrat, bei seinem Debüt gegen den Ukrainer Vlad Orlov einen Satzvorsprung vergeben und mit 6:3, 1:6, 5-10 den Kürzeren gezogen.

Das gleiche war Philip Bachmaier passiert. Steyrs Nummer drei gewann gegen den Italiener Riccardo Bellotti den ersten Satz im Tiebreak, musste aber nach verlorenem zweiten Satz ebenfalls ins Matchtiebreak, das mit 4-10 verloren ging. Damit war bereits die Entscheidung gefallen, denn auch von den drei Doppeln, die in dieser Saison als erstes gespielt werden, hatten die UTC-Cracks nur eines für sich entscheiden können.

Vrbensky/Leitner siegten gegen Orlov/Steiner sicher in zwei Sätzen. Simon Traxler und der erst 19-jährige Hynek Barton vergaben im ersten Satz zwei Satzbälle und unterlagen Ex-UTC-Spieler David Pichler und Joachim Kovacs 6:7, 2:6. Dominik Traxler und Philip Bachmaier waren im dritten Doppel gegen Riccardo Bellotti und Hans-Peter Kaufmann chancenlos.

Nach dem 1:5-Zwischenstand gelang den Steyrern wenigstens noch Schadensbegrenzung. Simon Traxler bewies starke Form und ließ Hans-Peter Kaufmann in zwei Sätzen keine Chance. Sein Bruder Dominik Traxler rang Maximilian Steiner im Matchtiebreak nieder. Dass David Pichler an alter Wirkungsstätte gegen Hynek Barton in zwei Sätzen gewann, hatte nur noch statistischen Wert. „Es ist heute leider sehr viel gegen uns gelaufen. Wir hatten zahlreiche Chancen, konnten diese aber überhaupt nicht nützen“, sagte Kapitän Dominik Traxler.

Noch in dieser Woche stehen für den UTC zwei weitere Aufgaben in der 1. Tennis Bundesliga auf dem Programm. Am Freitag geht es zum Derby nach Mauthausen. Am Sonntag empfangen Traxler und Co. den UTC Radstadt. Spielbeginn ist jeweils um 11 Uhr.