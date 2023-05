Sport

Heimsieg: Vorwärts wahrt Chance auf Klassen­erhalt

STEYR. Die Partie gegen die Vienna war nicht nur das letzte Heimspiel in dieser Saison. Kapitän und Abwehrchef Alberto Prada, streifte das letzte Mal vor Heimpublikum das Trikot des SK BMD Vorwärts Steyr über. Außerdem wurde knapp vor Spielbeginn der langjährige Zeugwart Karl „Haugi“ Hauer verabschiedet. Sportlich war die Marschroute klar: Nur mit einem Sieg gegen die Vienna lebte die Chance auf den Klassenerhalt ...

Ganz starke Leistung in Durchgang eins

Von der ersten Minute weg war zu spüren, dass die Steyrer das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Großartig war auch die Unterstützung der Fans. In der 7. Minute dann die erste Halbchance durch Günes. Schlussmann Lukse konnte aber im letzten Moment klären. In der 19. Minute dann ein Gewaltschuss von Murat Satin der nur um Zentimeter am Vienna-Tor vorbeiging. Und nur zwei Minuten später setzte Yilmaz einen Schuss um Zentimeter übers Tor. Auch in der Folgezeit machte Vorwärts mächtig Druck und in der 38. Minute gab es dann Strafstoß für den SKV. Murat Satin behielt die Nerven und stellte auf 1:0. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen.

Vorwärts wahrt die Chance auf den Klassenerhalt

in Durchgang zwei ging es dort weiter, wo der Erste aufgehört hatte: mit rollenden Vorwärts-Angriffen. Letztendlich blieb es Dank einer großartigen, kämpferischen Leistung und eines sensationellen Publikums beim 1:0 Heimerfolg. Die Entscheidung über den Klassenerhalt wird somit erst in der allerletzten Runde fallen.

Daniel Madlener: „Wir waren von der ersten Minute an bereit, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Speziall die erste Hälfte war so ziemlich das Beste was wir bis dato abgeliefert haben. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie lebt und den Klassenerhalt unbedingt schaffen will”.

SK BMD Vorwärts Steyr – First Vienna FC 1:0 (1:0)

Vorwärts (3-4-2-1): Polster; Pasic, Prada, Bumberger; Filip (72. Sostarits), Marceta, Bitsche (82. Zdichynec), Dombaxi; Satin (90. Apollonio), Yilmaz; Günes (82. Sivrikaya). Ersatz: Eres; Lidan, Dzinic. Trainer: Daniel Madlener.

Vienna: (4-3-3): Lukse; Auer (74. Alar), Steiner, Kreuzhuber, Bumbic (88. Paric); Sulzner (60. Daniel Luxbacher), Abazovic, Stratznig (60. Wunsch); Luxbacher B., Edelhofer (60. Noy), Tanzmayr. Ersatz: Ecker, Seiwald. Trainer: Alexander Zellhofer

Torfolge: 1:0 (40.) Satin (Elfmeter),

Gelbe Karten: Bitsche (44. Foul), Pasic (67. Foul), Prada (90. Foul); Steiner (84. Foul)

Freitag, 26. Mai 2023, Liwest Arena (Volksstraße, 4400 Steyr), 2.639 Zuschauer

SR Christopher Jäger; Markus Reichholf, Amar Rekik.