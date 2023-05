Sport

Pred­ators Steyr behaupten sich als Tabellen­führer

STEYR. Die Predators Steyr setzen ihre beeindruckende Siegesserie in der Division III fort und behaupten sich weiterhin als Tabellenführer der Conference B. Nach sechs absolvierten Spielen haben sie alle ihre bisherigen Begegnungen gewonnen und dabei lediglich 13 Gegenpunkte aus nur zwei Spielen zugelassen ...

Mit einer hervorragenden Leistung auf dem Spielfeld zeigen die Predators Steyr ihren Wunsch und ihre Fähigkeit, in die Division II aufzusteigen. Die Mannschaft hat hart trainiert und sich auf jede Herausforderung vorbereitet, was sich in ihrer beeindruckenden Bilanz von sechs aufeinanderfolgenden Siegen widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist die solide Verteidigung der Predators, die in nur drei Spielen insgesamt nur 13 Gegenpunkte zugelassen hat. Diese außergewöhnliche Leistung zeigt das Talent und die Entschlossenheit der Steyrer Football-Spieler, ihre Kontrahenten zu dominieren. Während die Saison voranschreitet, behalten die Predators die Spitzenposition in der Conference B und sind entschlossen, diese Position zu halten. Ihren Platz in den Playoffs um den Aufstieg haben sie sich bereits gesichert.

Die Begegnung der Predators Steyr am vergangenen Samstag gegen die Tiroler Swarco Raiders II war nicht nur ein weiterer Sieg, sondern auch eine gut besuchte Veranstaltung bei der vieles geboten wurde. Über 500 Besucher fanden den Weg in das Steyrer Stadion und feuerten die Spieler am Feld tatkräftig an. Die Stimmung vor Ort war unvergleichlich und die Halbzeitshow der „Dance Move Steyr“ Poledancerinnen setzte dem ganzen noch die Krone auf. Die Spieler und die Besucher waren hoch motiviert, was man hören und sehen konnte. Das schöne Wetter und die aufregende Atmosphäre verstärkte die Leidenschaft der Fans für die Predators Steyr.

Die Predators Steyr bleiben auf Kurs für den Aufstieg und werden weiterhin hart arbeiten, um ihre beeindruckende Siegesserie fortzusetzen. Das nächste Spiel der Dinos findet am 10. Juni auswärts bei den Mostviertel Bastards statt. Die Playoffs um den Aufstieg finden dann im Juli ebenfalls in Steyr statt und lassen auf einen Spieltag mit noch mehr Highlights und Besucher hoffen. Auch hier werden wieder der berühmte Kids-Corner, gutes Essen und Trinken, ein eigener Fanclub- und Merchandising-Stand und eine unvergessliche Halbzeitshow geboten.

Bei aktuell 172 Punkten und 13 Gegenpunkten sind die Predators Steyr aktuell auch Punkteführer in der Division III. Ihr Pendant, die Vienna Vikings II als Gruppenführer in der Conference A können aktuell auf 109 Punkten aus 5 Spielen und 30 Gegenpunkte schauen.