Sport

UTC Steyr muss ins Abstiegs-PlayOff

STEYR. Auch im finalen Wochenende des Grunddurchgangs in der 1. Tennis Bundesliga gab es für den UTC Casa Moda Steyr kein Erfolgserlebnis. Am Freitag mussten sich die Steyrer im Oö.-Derby Titelmitfavorit Mauthausen mit 1:8 geschlagen geben. Den Ehrenpunkt sicherte Simon Traxler mit einem eindrucksvollen 6:3, 6:3 Sieg gegen den österreichischen Davis-Cupper Alexander Erler, der in der Doppelweltrangliste immerhin auf Rang 35 steht ...

Martin Krumich feierte an der Einser-Position nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback und musste sich nach starker Leistung dem ungarischen Davis-Cup-Spieler Zsombor Piros nur knapp in zwei Sätzen geschlagen geben. Sein Debüt im UTC-Dress feierte der erst 18-jährige Tscheche Filip Apltauer, der dem Schweizer Jerome Kym ein hochklassiges Duell lieferte, aber dennoch in zwei Sätzen den Kürzeren zog. Die restlichen UTC-Spieler waren in den Einzeln chancenlos und auch alle drei Doppel waren in zwei Sätzen an die Gastgeber gegangen.

Am Sonntag stellte sich die junge UTC-Mannschaft dem Starensemble des UTC Radstadt in den Weg. Die Salzburger waren mit Max Neuchrist (ATP 188), Lukas Neumayr (ATP 303) und dem tschechischen Topstar Lukas Rosol (ehemalige Nummer 26 der Weltrangliste und Bezwinger von Rafael Nadal in Wimbledon) nach Gleink gereist, um ihre Chancen auf den Final4-Einzug am Leben zu erhalten. Und die Steyrer verkauften sich gegen die Übermacht teuer, mussten aber erneut als Verlierer vom Platz gehen. Die Vorentscheidung fiel wie in Mauthausen bereits in den Doppeln. Martin Krumich/Dominik Traxler konnten ihre Satzführung gegen Sebastian Prechtel/Niklas Rohrer nicht verteidigen und mussten sich knapp mit 7:5, 5:7, 7-10 geschlagen geben. Da Lukas Pokorny und Tobias Leitner gegen Lukas Rosol und den Radstadter Kapitän Gerald Kamitz 1:6, 6:7 unterlagen und Simon Traxler und Philip Bachmaier gegen Neuchrist/Neumayr eine Zweisatzniederlage einstecken mussten, ging es mit einer 0:3-Hypothek in die Einzel.

Dort starteten die Gleinker eine starke Aufholjagd. Der 18-jährige Tobias Leitner feierte gegen Niklas Rohrer mit einem 6:4, 7:6 seinen ersten Einzelsieg in der Bundesliga. Und Martin Krumich schlug Radstadts Top-Mann Max Neuchrist in einem Krimi 4:6, 6:3, 15:13. Als auch Dominik Traxler im Sechser-Einzel gegen Gerald Kamitz im Matchtiebreak zuschlug (6:7, 6:3, 10:5) schnupperte der UTC nochmals an der Comeback-Sensation. Doch Neumayr gegen Bachmaier und der bayerische Meister Prechtel gegen Simon Traxler stellten mit zwei klaren Zweisatzsiegen den Erfolg für Radstadt sicher. Den Schlusspunkt bildete das hochklassige Einzel zwischen Lukas Pokorny und Lukas Rosol. Der 21-jährige UTC-Crack zeigte gegen den ehemaligen Weltklassemann eine starke Leistung, hatte im Matchtiebreak sogar einen Matchball, musste sich aber mit 6:1, 3:6, 9-11 geschlagen geben. „Wir haben alles in die Partie reingelegt, am Ende war der Gegner aber doch zu übermächtig“, sagte Playing Captain Dominik Traxler. Die Steyrer müssen nun im Abstiegsplayoff um den Klassenerhalt kämpfen. Das erste Spiel steigt am Samstag, 10. Juni, bei ewigen Konkurrenten WAC in Wien.