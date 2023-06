Sport

Stefan Kovar belegt Platz 15 bei Auf­takt der Ober­österreich Rund­fahrt

OÖ. Über 484 Kilometer mit 8.120 Höhenmeter machen die diesjährige Auflage der Oberösterreich Rundfahrt zu einer der schwersten in der Geschichte. Damit sind fast 2.300 Höhenmeter mehr zu bewältigen als im Vorjahr. Gestartet wurde mit einem fulminanten Prolog in der Linzer Altstadt, wo Stefan Kovar mit nur drei Sekunden Rückstand auf Rang 15 fuhr ...

Der intensive 650 Meter lange Prolog führte vom Linzer Hauptplatz durch die Altstadt zum Linzer Schloss. Im 45 Sekunden Abstand wurden die Teilnehmer auf die Strecke gesendet, um über 37 Höhenmeter die Bestzeit zu jagen. Eine besondere Herausforderung für die Favoriten um keine wertvolle Zeit zu verlieren. Dabei gab der 21-jährige Sprintspezialist Stefan Kovar eine erneute Talentprobe ab und platzierte sich im Spitzenfeld. Lediglich drei Sekunden fehlten auf den belgischen Sieger und Querfeldeinspezialist Lander Loockx (CX Team Deschacht-Group Hens-Containers Maes). Somit wurde Kovar zweitbester Österreicher.

„Der Prolog kann natürlich entscheidend für das Gesamtklassement sein, jedoch warten noch viele schwere Kilometer auf uns. Das wir zum Auftakt keine absolute Spitzenplatzierung einfahren war zu erwarten. Hatten wir ja auch in der Vergangenheit nicht. Nun kommt allerdings Terrain, dass uns richtig gut liegen wird“, ist Dominik Hrinkow zuversichtlich.

Die erste Etappe führt vom Modehaus Stöcker in Eferding zur Therme Geinberg. Über 181 Kilometer mit 2.110 Höhenmeter lassen erahnen, was die kommenden Tage noch zu bewältigen ist. Dreimal wird das Teilnehmerfeld in Geinberg seine Runden drehen, bevor der Zieleinlauf stattfindet. Die vermutlich einzige Chance, für sprintstarke Fahrer, einen Sieg einzufahren.