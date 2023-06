Sport

Sturz von Primozic be­endet GC Hoff­nung, Rapp in Lauer­stellung

OÖ. Während die Blicke im Herzschlagfinale in Bad Leonfelden auf die Spitze gerichtet waren, wurde Jaka Primozic bei einem Sturz in der letzten Abfahrt zu Boden gerissen. Noch ist die Oberösterreich Rundfahrt fest in belgischen Händen. Erneut gewann Timo Kielich (Alpecin Deceuninck DT). Jonas Rapp liegt mit 35 Sekunden Rückstand auf Rang 21 im Gesamtklassement ...

Es geht weiter knapp her bei der Int. Oberösterreich Rundfahrt (UCI 2.2): Im Gesamtklassement sind die ersten 29 Fahrer nur durch 40 Sekunden getrennt. Daran konnten auch die intensiven Anstiege im Mühlviertel nur wenig ändern. Doch es war ein Finale, dass Radsportherzen höher schlagen lies. Zahlreiche Attacken sorgten für ein Ausscheidungsrennen bei dem erneut die Belgier die Nase vorne hatten. Doch auch Jonas Rapp zeigte erstmal seine Klasse. Er kam mit nur fünf Sekunden Rückstand mit der Verfolgergruppe ins Ziel. In dieser waren ursprünglich auch Jaka Primozic, Timon Loderer und Riccardo Verza.

„Wir haben mitbekommen das Jaka stürzte und haben uns zurückfallen lassen um zu helfen. Letztlich hatten wir 40 Sekunden Rückstand auf den Sieger, was für das Gesamtklassement eine schwere Aufgabe wird“, so Timon Loderer nach dem Zieleinlauf.

Eines steht fest: "Der Anstieg auf die Höss am 04. Juni wird ein Höllenritt." Dabei wird die Bergwertung in Vordertambergau (2. Kategorie) eine zentrale Rolle spielen. Denn zahlreiche Teams werden dort bereits versuchen eine Selektion herbeizuführen. Start ist um 11.00 Uhr in Asten, der Zieleinlauf wird gegen 14:50 Uhr erwartet.