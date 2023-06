Sport

BG/BRG Rohr­bach sichert sich den Landes­meistertitel in der Spar­kasse-Schüler­liga Fußball

STEYR-LAND. Das BG/BRG Rohrbach gewinnt das 48. Sparkasse Schülerliga Landesfinale auf der Sportanlage des SV Sierning gegen das BRG Linz Auhof mit 2:0 (0:0). Das Spiel um Platz 3 gewinnt die SMS Steyr im Elfmeterschießen mit 6:5 (1:1) gegen die SMS Ried ...

Topmotivierte Mannschaften, ein begeistertes Publikum und tolle Spielleistungen bildeten das Erfolgsrezept für einen gelungenen Fußballevent in Sierning. Die Teams präsentierten sich eines Landesfinales würdig und zeigten die individuelle Klasse ihrer Spieler, waren jedoch auch im Kollektiv perfekt aufgestellt. Für ein spannendes Rahmenprogramm sorgte die MS Sierning, die eine beeindruckende Cheerleader-Show bot.

Bei frühsommerlichen Temperaturen und toller Stimmung auf den Tribünen begannen beide Teams auf der Sportanlage des SV Sierning ein schnelles Spiel. Erstmals standen im Landesfinale mit dem BG/BRG Rohrbach und BRG Linz Auhof zwei Schulen ohne LAZ-Kooperation. In der Anfangsphase dominierten die Rohrbacher das Geschehen und drängten die Linzer Gymnasiasten in die eigene Hälfte. Große Torchancen blieben aber vorerst Mangelware und mit Fortdauer des Spiels konnte sich die Mannschaft vom BRG Linz Auhof aus der Rohrbacher Umklammerung befreien. Mit einem leistungsgerechten 0:0 ging es in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte boten die zwei Finalisten ein spannendes und tolles Spiel, welches von Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war. Beide Abwehrreihen ließen wenig klare Torchancen zu, ehe in der 50. Spielminute der Rohrbacher Jonathan Jäger dem Linzer Abwehrchef Xavier Vargas Diaz den Ball abluchste und zur vielumjubelten 1:0-Führung einnetzte. Die Linzer Gymnasiasten kämpften um den Ausgleich und fanden fünf Minuten vor dem Ende durch Andreas Ekhator und Xavier Vargas Diaz eine Doppelchance zum Ausgleich vor. Allerdings konnte der Rohrbacher Tormann Leo Klein den Ball gerade noch auf der Linie festhalten. Kurz darauf gelang dem Rohrbacher Matthias Hartl nach einem energischen Sololauf das 2:0 für das Team von Erwin Barth, womit das Spiel entschieden war. Großer Jubel im Lager der Rohrbacher über den erstmaligen Landesmeistertitel.

Das BG/BRG Rohrbach vertritt Oberösterreich bei den Bundesmeisterschaften von 17. bis 22. Juni 2023 in Kitzbühel. Der Pokal wurde von Sparkasse OÖ-Vorstandsdirektor Maximilian Pointner an der Spitze der anwesenden Ehrengäste und Sponsorenvertreter überreicht. Das Interesse der Fans und auch der Schulteams am Schülerliga-Wettbewerb ist auch heuer ungebrochen. Allein in Oberösterreich kämpften 136 Mannschaften und knapp 1.850 Schüler:innen um den Einzug ins Landesfinale. Österreichweit waren 800 Schulen und über 12.000 Schüler:innen im Einsatz.