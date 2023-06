Sport

Jonas Rapp belegt Rang elf bei 13. Int. Ober­österreich Rund­fahrt

OÖ. Die entscheidende Etappe der 13. Int. Oberösterreich Rundfahrt (2.2) führte von Asten über 146,3 Kilometer und 3.050 Höhenmeter auf die Höss. Am 9,8 km langen Schlussanstieg kam es zum finalen Ausscheidungsrennen, wo der Italiener Luca Vergallito (Alpecin Deceuninck DT) die besten Beine hatte. Er gewann die Etappe und das Gesamtklassement. Jonas Rapp wird Etappen-Zehnter ...

„Das Rennen verlief nicht nach Wunsch, das ist eben der Sport. Wir sind aber auch nicht unzufrieden, da wir uns gut präsentiert haben. Die Saison ist noch lange und die nächsten Chancen warten bereits. Ich möchte Danke sagen an Paul Resch und dessen Organisationsteam. Jährlich sorgt er für eine absolute Spitzenveranstaltung in unserer Heimat, da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Ich denke, die TV Bilder der letzten Tage haben für großartige Radsport Werbung in Oberösterreich gesorgt“, so Dominik Hrinkow, der selbst mit dem Rad den kräftezehrenden Anstieg bezwang.

Hrinkow Advarics Profi Jonas Rapp belegte mit einem Rückstand von +1:07 Minuten einen starken zehnten Rang. Jaka Primozic fuhr auf Rang 15 und komplettierte ein gutes Ergebnis für das Continental Team aus Steyr. In der Gesamtwertung liegen die Beiden auf den Rängen elf und 18. Bester Österreicher wurde Martin Messner (WSA KTM Graz).