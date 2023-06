Sport

Pred­ators starten ohne Nieder­lage in die Play­offs

STEYR. Die Predators Steyr gewinnen auch das siebte Spiel in Folge und können auf Grund der Absage ihres achten und letzten Gegners, der Telfs Patriots II, eine perfekte reguläre Saison abschließen. Sie starten somit in die Playoffs und damit in den Kampf um den Aufstieg mit lediglich 43 Gegenpunkten aus drei Spielen ...

Das Auswärtsspiel der Predators Steyr am Danube Field zu Gast bei den Mostviertel Bastards startete bereits vielversprechend. Zum Spielende nach vier Quartern stand der nächste Sieg mit 56:30 Punkten fest in der Tabelle. Das geplante achte und letzte Spiel sollte am 24. Juni in Steyr stattfinden, welches jedoch durch die Gegner abgesagt wurde. Diese Absage wird nun als automatischer Sieg mit 35:0 Punkten für die Predators gewertet.

Bereits nach dem letzten Heimspiel stand der Einzug in die Playoffs für den Steyrer Verein schon fest, wodurch nun alle Vorbereitungen für das Spiel am 8. Juli 2023 in Steyr starten. Die Predators treten bei diesem Aufstiegskampf gegen den zweiten Platz in der Conference A an. Bereits jetzt stehen viele Highlights für das Heimspiel in Steyr fest. Der Verein möchte bei dem Playoff-Spiel den eigenen Zuschauer-Rekord brechen und bietet den Besuchern wieder einen eindrucksvollen Gameday am Rennbahnweg im LAC Stadion. Von neuen Merchandising-Kollektionen über eine noch nie dagewesene Halbzeitshow bis hin zu Köstlichkeiten und Special Guests können die Zuschauer auch abseits des Spielgeschehens einiges erwarten.

Wer nicht mehr bis Anfang Juli warten will, kann die Predators auch am Stadtfest in Steyr unterstützen, wo diese mit einem Stand für das leibliche Wohl sorgen. Vorbeischauen, feiern und Infos holen. Die Spieler der Predators stehen auch für Anfragen zum Verein während des Stadtfestes vor Ort zur Verfügung und sorgen für gute Stimmung.

Dem Aufstieg entgegenzufiebern gilt es dann am 8. Juli am Rennbahnweg im LAC Stadion Steyr. Karten gibt es vor Ort, Einlass ist um 13 Uhr und Kickoff mit Special Guest findet um 14 Uhr statt.