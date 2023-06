Sport

Tour of Austria rollt am 5. Juli durch Steyr

Ö/STEYR. Die Tour of Austria von 2. bis 6. Juli 2023 wird mit 805,7 Kilometern die kürzeste Rundfahrt, dafür aber eine der spannendsten werden. Nach dem Tourauftakt mit Start und Ziel in Dornbirn am 2. Juli, der zweiten Etappe von St. Anton am Arlberg nach Innsbruck, gefolgt von der Glockneretappe von Sillian in Osttirol nach St. Johann/Alpendort und der Marathonetappe von St. Johann/Alpendorf nach Steyr ...

wird die Tour of Austria 2023 im Mostviertel zwischen Ybbs an der Donau und Sonntagberg entschieden. Die Gesamtlänge der Rundfahrt beträgt 805,7 Kilometer mit 10.604 Höhenmetern. Die beiden Tour-Direktoren Thomas Pupp und Thomas Kofler unisono über die Streckendramaturgie: "Aufgrund der fünf Etappen haben wir natürlich die kürzeste Rundfahrt. Dafür erwarten wir aber eine der spannendsten. Denn jeden Tag kann etwas passieren und von Dornbirn bis zum Sonntagberg ist für jeden Fahrertyp etwas dabei. Das große Finale findet dann am berüchtigten Anstieg zur Basilika Sonntagberg statt. Dort wird der Gesamtsieger gekürt."

Hrinkow Advarics mit Trio-Spitze

Die Lokalmatadoren von Hrinkow Advarics haben sich den Termin der Tour of Austria von 2. bis 6. Juli ganz dick angestrichen. Für Teamchef Dominik Hrinkow ergibt sich heuer eine perfekte Ausgangssituation: "Tatsächlich haben wir heuer den Luxus mit drei Fahrern für die Gesamtwertung an den Start gehen zu können, sofern alle gesund bleiben. Edward Ravasi bringt Erfahrung aus der World Tour mit, Jonas Rapp war schon Zwölfter. und 13. und will heuer in die Top-Ten vorstoßen. Dem in der Radliga Führenden Jaka Primozic sollte die Streckenführung auch entgegenkommen. Mit drei Leadern können wir eine aktive Rundfahrt fahren und auch etwas riskieren. Für die Sprints haben wir mit dem Wiener Stefan Kovar den vermutlich aktuell schnellsten Österreicher in unseren Reihen. Wenn der Rennverlauf passt, kann er in den Sprints ganz vorne reinfahren. Auf einem 2.1er-Niveau hat er es heuer bei der Tour de Taiwan mit einem dritten Platz schon bewiesen, was er kann."

Von Dornbirn bis Steyr

Der Start zur 4. Etappe erfolgt am 5. Juli 2023 um 10:30 Uhr bei der Gondelbahn in St. Johann/Alpendorf. Kurz nach dem Start kommt es in Wagrain zur ersten Sprintwertung des Tages. Über Altenmarkt und Liezen wartet am Phyrn die erste Bergwertung. Gleich nach der Abfahrt der Kategorie 2-Bergwertung wird in Windischgarsten erneut um Sprintpunkte gefightet. Über Aschach an der Steyr geht es zur Bergwertung Saass, einem drei Kilometer langen Anstieg mit maximal 14 Prozent Steigung. "Dort wird das Finale eingeleitet. Danach geht es zur ersten Zieldurchfahrt in Steyr gegen 14:40 Uhr am Hauptplatz und danach wartet noch die 21 Kilometer lange Schlussrunde über den Porscheberg", erläutert Alexander Hrinkow vom Team Hrinkow.

Der Scharfrichter der Etappe wird rund 13 Kilometer vor dem Ziel erneut der Porscheberg sein, wo die letzte Bergwertung abgenommen wird. "Der Anstieg hat eine Länge von rund 1,5 Kilometern mit maximal 22 Prozent Steigung. Zudem geht es über enge Straßen hinauf. Nach einer superschnellen Abfahrt liegt Steyr voraus, wo es zum finalen Sprint kommen wird", erläutert Hrinkow. Der Etappensieger wird gegen 15:10 Uhr am Stadtplatz in Steyr erwartet.

Finaletappe von Ybbs an der Donau nach Sonntagberg

Am Donnerstag, den 6. Juli 2023, wird um 11:00 Uhr bei der Kaplan Turbine in Ybbs an der Donau die Abschlussetappe gestartet. Bereits nach neun Kilometern wartet bei Maria Taferl die erste Bergwertung (Kat. 3) beim Hotel Rose, danach geht es im Mostviertel weiter zur ersten Sprintwertung in Purgstall. Die Strecke verläuft dann wieter über Randegg zum zweiten Anstieg nach St. Leonhard am Walde (BW Kat. 2). Nach der rasanten Abfahrt nach Waidhofen an der Ybbs wird dort zum zweiten Mal gegen 13:00 Uhr um Sprintpunkte gekämpft. Über Bruckbach naht der finale, 3,7 Kilometer lange Anstieg zur Basilika Sonntagberg. Die erste Zieldurchfahrt wird dort um 13:15 Uhr erwartet und es folgen noch zwei Runden über die Mostviertler Höhenstraße, runter nach Waidhofen an der Ybbs und wieder hinauf nach Sonntagberg. Nach 153,8 Kilometern und 2.909 Höhenmetern wird der Etappensieger ab 14:45 Uhr erwartet. Im Jahr 2018 war die Österreich zum letzten Mal am Sonntagberg. Damals sicherte sich Antonio Nibali den Etappensieg. Bisher war die Wallfahrtsbasilika mit Blick über das Mostviertel fünf Mal Etappenort - 2012, 2013, 2014, 2016 und 2018.

Neuer Partner waterdrop

Anfang des Jahres haben die Teamchefs der fünf größten Teams (Hrinkow Advarics, Team Felbermayr Simplon Wels, Team Vorarlberg, Tirol KTM Cycling Team und WSA KTM Graz P/B Leomo) gemeinsam mit Wolfgang Konrad die Leitung der Österreich Rundfahrt übernommen. Als Tourdirektoren fungieren Mag. Thomas Pupp vom Tirol KTM Team und Thomas Kofler vom Team Vorarlberg, Organisationsleiter ist der Vorarlberger Jürgen Schatzmann. Bei den Themen Vermarktung und VIP-Hospitality wird die Tour of Austria seit diesem Jahr auch von der Sportmarketing-Agentur Innauer + (f)acts, der Agentur von Ex-Skisprungstar Toni Innauer und Wolfgang Schwarzmann, unterstützt. Aus Vermarkter-Sicht konnte Innauer + (f)acts mit dem international tätigen Unternehmen waterdrop bereits einen namhaften Sponsor für die Tour of Austria 2023 begeistern.

„Mit unserem Engagement bei der Tour of Austria 2023 möchten wir unsere Präsenz in der radsportaffinen Zielgruppe stärken und das Publikum dazu ermutigen, mehr Wasser zu trinken und auf zuckerfreie Getränke umzusteigen. Die Zusammenarbeit mit der Tour of Austria ergänzt unsere Sponsoring-Aktivitäten optimal. Als österreichische Marke sind wir besonders erfreut, eine Veranstaltung von internationalem Ansehen zu unterstützen und bei den Etappenankünften die Zuschauer:innen und Fans im Ziel von unseren Produkten zu überzeugen", sagt Matthias Mayrhofer, Sport Marketing Manager von waterdrop®.

Fahrerfeld nimmt Formen an

Die fünf österreichischen Continental treffen auf starke Gegner. Denn im ersten Jahr der Neuaustragung konnten gleich vier WorldTour-Teams verpflichtet werden: Alpecin-Deceuninck, Jayco AlUla, UAE Team Emirates und INEOS Grenadiers. Nach der Tour de Suisse werden diese Mannschaften ihre Fahrer für die Tour de France und Tour of Austria bekannt geben. Neben dem Start von Giro-Etappensieger Pascal Ackermann scheinen auch Ex-Girosieger Lukas Pöstlberger von einem sein Jayco-Team und Alpecin-Profi Tobias Bayer gesetzt. Gerade der 23-jährige starke Bergfahrer will bei der Tour of Austria aufs Gesamtklassement fahren. 2020 wurde er beim "Baby-Giro" Etappendritter, hinter Cross-Weltmeister Thomas Pidcock! Auch das Professional Continental-Team Eolo-Kometa – die Mannschaft der beiden Ex-Radstars Alberto Contador und Ivan Basso – ist fix dabei. Für Furore sorgten die Mannen in Blau beim diesjährigen Giro. Durch ihre angriffslustige Fahrweise holten sie durch Davide Bais auch einen Etappensieg!

Etappen der Tour of Austria:

1. Etappe, 2. Juli – Dornbirn), 147,6km, 1.762hm

2. Etappe, 3. Juli: Tirol (St. Anton – Innsbruck), 158,8km, 1.803hm

3. Etappe, 4. Juli: Osttirol – Salzburg (Sillian – St. Johann/Alpendorf), 148,5km, 2.947hm

4. Etappe, 5. Juli: Salzburg – Oberösterreich (St. Johann/Alpendorf – Steyr), 197km, 2.002hm

5. Etappe, 6. Juli: Niederösterreich (Ybbs an der Donau – Sonntagberg), 153,8km, 2.090hm

Gesamtlänge: 805,7km / Gesamthöhenmeter: 10.604