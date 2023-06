Sport

Schul­übergreifendes Fußball­turnier be­geistert Schüler­:innen in Steyr

STEYR. Am 22. Juni fand in der SK Vorwärts Arena ein spannendes Fußballturnier statt, das von Domenic Niederhuber, dem Schulsprecher der HLW Steyr, und Andreas Brunner, dem stellvertretenden Schulsprecher der HAK Steyr, organisiert wurde. Das besondere an diesem Event war die Teilnahme von Schüler:innen beider Schulen: Insgesamt rund 200 Frauen und Männer waren mit Begeisterung dabei ...

Höhepunkt des Turniers war der erste Ankick, der von Markus Vogl, dem Bürgermeister von Steyr, durchgeführt wurde. Vogl zeigte sich erfreut über die Initiative der beiden Schülervertreter und betonte die Bedeutung solcher Veranstaltungen für das Gemeinschaftsgefühl der Schüler:innen. Das Fußballturnier erwies sich als voller Erfolg und stieß bei den Teilnehmer:innen auf große Zustimmung. Tolle Spiele, spannende Tore und der sportliche Ehrgeiz sorgten für eine mitreißende Atmosphäre. Die Veranstaltung bot den Schüler:innen nicht nur die Möglichkeit, ihr fußballerisches Können unter Beweis zu stellen, sondern förderte auch den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen.

Aufgrund des positiven Feedbacks ist bereits eine Wiederholung dieses großartigen Events in Planung. Die Organisatoren sind bereits in Gesprächen und arbeiten daran, das Schulübergreifende Fußballturnier im nächsten Jahr erneut stattfinden zu lassen. Die Vorfreude bei den Schüler:innen ist groß, denn das Turnier hat gezeigt, wie wichtig solche gemeinsamen Aktivitäten sind, um das Miteinander und den Teamgeist zu stärken.

Unten: Domenic Niederhuber mit Schülerinnen der 4 BHL | Foto © Naomi Damsa