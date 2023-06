Sport

Trotz Sieg: UTC steigt aus Bundesliga ab

STEYR. Der UTC Casa Moda Steyr hat zum Abschluss der 1. Tennis Bundesliga doch noch einen Sieg gefeiert. Nach zwischenzeitlichem Rückstand besiegten die UTC-Cracks Aufsteiger TC Seebenstein noch deutlich mit 6:3 ...

Als Achillesferse der Steyrer hatte sich auch zum Saisonabschluss wieder das Doppel erwiesen, das dieses Jahr vor den Einzeln gespielt wurde. Nach einem Regenguss kurz vor Spielbeginn waren die drei Doppel in die Halle verlegt worden. Und erneut ging der UTC mit einem Rückstand in die Einzel. Immerhin gelang der Paarung Martin Krumich/Dominik Traxler ein deutlicher Zweisatzsieg im dritten Doppel, wodurch sich das Defizit mit 1:2 in Grenzen hielt.

Nach der Rückkehr ins Freie und mit Beginn der Einzel zeigten sich die Steyrer dann wie verwandelt. Philip Bachmaier stellte mit einem Zweisatzsieg gegen David Simon den Ausgleich her. Und auch wenn Michael Vrbensky im Legionärs-Duell gegen Jiri Barnat in zwei Sätzen unterlag, waren die UTC- Cracks an diesem Tag nicht mehr aufzuhalten. Top-Talent Tobias Leitner (18) besorgte mit seinem zweiten Bundesliga-Sieg gegen Marius Pimishofer erneut den Gleichstand, ehe Kapitän Dominik Traxler mit einem eindrucksvollen Zweisatzsieg gegen Philip Aplienz die Gleinker erstmals in Führung brachte. Den entscheidenden Punkt zur uneinholbaren 5:3-Führung holte Martin Krumich mit einem klaren Sieg gegen Filip Duda. Das 6:3, 7:5 von Simon Traxler zum Abschluss gegen Andreas Kramer war nur noch Zugabe.

„Wir haben eine schwierige Saison versöhnlich beendet“, sagt Kapitän Dominik Traxler. Mit Rang 9 stehen die Steyrer in der Endtabelle auf einem Abstiegsplatz. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt aber zumindest bis Ende Oktober weiter. Dann ist der Nennschluss für die neue Bundesliga-Saison. „Sollte eine bestehende Mannschaft zurückziehen, bleiben wir drinnen“, weiß Traxler.