Sport

Tour of Austria: Ziga Horvat punkte­gleich in der Berg­wertung

ÖSTERREICH. Nach dreijähriger Pause feiert die Tour of Austria ein großes Comeback. Zum sechsten Mal in der 72-jährigen Geschichte der Rundfahrt fand in Vorarlberg der Grand Depart statt. Die Etappe durchquerte alle Regionen des westlichsten Bundeslandes und führte über 147,6 km und 2.179 hm. Ziga Horvat war über 110 Kilometer in der Spitzengruppe und sammelte 11 Bergpunkte. Damit liegt er in der Wertung gleich auf mit dem Führenden Bjerring Kaempe (WSA KTM Graz) aus Australien ...

Es hat nicht lange gedauert bis sich eine vierköpfige Spitzengruppe nach dem Start absetzen konnte. Das leicht wellige Gelände war die perfekte Ausgangslage für Ziga Horvat, der sich mit Felix Ritzinger (Felbermayr Simplon), Luke Wilk (P&S Benotti) und Bjerring Kaempe in die Spitzengruppe begab. Das Quartett präsentierte sich stark und hielt sich bis 30 Kilometer vor dem Ziel, ehe das von UAE Team Emirates angeführte Feld sie einholte. „Uns gut zu präsentieren steht an oberster Stelle“, blickt Dominik Hrinkow auf die kommenden Tage.

„Leider gibt es heute kein Bergtrikot, was mein eigentliches Ziel gewesen wäre“, so Horvat abgekämpft im Ziel. Nachdem der Australier die höhere Wertung für sich entscheiden konnte, wird er trotz gleichem Punktestand auf Platz 1 geführt. Mit einer breiten Spitze nahm das Team Hrinkow Advarics die Rundfahrt in Angriff. „Wir hatten heute einen guten Auftakt. So soll es weitergehen. Uns stehen in den nächsten vier Tagen viele Chancen bevor, die wollen wir nutzen“, war Dominik Hrinkow zufrieden.

Am 03. Juli folgt die zweite Etappe von St. Anton am Arlberg nach Innsbruck. In Axams wird zweimal um Bergpunkte gekämpft. In Summe sind 158,8 Kilometer mit 1.803 Höhenmeter zu bewältigen.