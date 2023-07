Sport

2. Etappe Tour of Austria: Verza und Primozic im Spitzen­feld

ÖSTERREICH. Von St. Anton am Arlberg ging es am 03. Juli über 158.8 Kilometer und 1.803 Höhenmeter nach Innsbruck. Dabei musste in Axams ein 3,9 Kilometer langer Anstieg dreimal bewältigt werden. Trotz der Anstiege und des doch sehr anspruchsvollen Finales durch die engen Straßen von Innsbruck kam es zu einem Sprint von rund 50 Fahrern. Riccardo Verza und Jaka Primozic landeten auf den Rängen 15 und 16 ...

„Die Stimmung bei der diesjährigen Tour ist überragend. An den Wertungen aber auch in Innsbruck wurden wir lautstark angefeuert, da macht das Rennfahren richtig Spaß“, sagte Primozic zufrieden im Ziel. Das Tempo war von Beginn an sehr hoch. Somit dauerte es eine Zeit lang bis sich letztlich sieben Fahrer vom Rest des Feldes absetzen konnten. Das Team UAE Emirates kontrollierte großteils das Geschehen und so war das Hauptfeld mit allen Hrinkow-Fahrern der Spitze stets an den Fersen.

„Es war ein guter Tag für uns, auch wenn das Verhalten passiver war als gestern. Somit konnten wir Kräfte sparen, denn morgen steht die Königsetappe auf dem Programm“, so Jonas Rapp der einen Top Ten Platz im Gesamtklassement im Visier hat. Rapp, Primozic, Verza und Ravasi haben alle nur 19 Sekunden Rückstand auf den Gesamtführenden. „Morgen müssen die Karten erstmal auf den Tisch gelegt werden. Vielleicht können wir auch um den Glocknerkönig mitfahren“, so der deutsche Kapitän.