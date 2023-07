Sport

Un­belohnte Arbeit von Hrinkow Ad­varics bei groß­artiger Heimetappe

STEYR. Die längste Etappe der 72. Tour of Austria führte nach Steyr, der Heimatstadt von Hrinkow Advarics. Nachdem die Steyrer Equipe die erste Fluchtgruppe um Lukas Pöstlberger (Jayco AlUla) verpasste, musste nachgesetzt werden. Kurz vor der Bergwertung am Phyrn konnten die Ausreißer gestellt werden. Ein bärenstarker Marvin Hammerschmid konnte Patryk Stosz (Voster ATS) nicht daran hindern, das Bergtrikot zu übernehmen ...

„Leider haben wir das Trikot knapp verloren. Vielleicht bekommt Jonas morgen nochmal die Chance zurückzuschlagen“, so Hammerschmid nach dem Ziel in der Hrinkow Bike Akademie und fügt weiter an: „Auch wenn sportlich nicht alles so lief wie geplant, war die Stimmung in Steyr großartig. Vielen Dank an alle die gekommen sind.“

Das Finale über den Anstieg in Saaß, den engen Gassen in Steyr und dem Porscheberg war wirklich anspruchsvoll. Zudem kommt eine gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit von 47,4 km/h. Damit geht die Etappe als eine der Schnellsten in die Geschichtsbücher ein. „Das Finale war wirklich anspruchsvoll. Am Porscheberg hat es uns allen den Stecker gezogen. Das Tempo der World-Tour Teams war zu hoch. Aber wir haben gekämpft und das Beste gegeben, somit gehen wir mit guter Stimmung in die morgige Abschlussetappe“, so Riccardo Verza, der heute mit einem Rückstand von 21 Sekunden auf Rang 25 ins Ziel kam. Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) bleibt Führender der Gesamt- und Punktewertung. Jonas Rapp muss sein Bergtrikot abgeben an den Polen Patryk Stosz (Voster ATS). Bester Jungprofi ist David Pena (Jayo AlUla). Und Martin Messner (WSA KTM Graz p/b Leomo) trägt das Sondertrikot des bestplatzierten Österreichers.

Morgen fällt die Entscheidung. Von Ybbs an der Donau geht es über 155,8 Kilometer und 2.687 Höhenmeter zur Basilika Sonntagberg. Die Rundfahrt darf sich auf ein großartiges und schweres Finale freuen.