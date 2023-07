Sport

Cup-Niederlage zum Saisonauftakt

STEYR. Nach kurzer, intensiver Vorbereitung, stand für Vorwärts im Uniqa-ÖFB-Cup gegen Bundesligist Austria Klagenfurt das erste Pflichtspiel der Saison am Programm. Gegen die Pacult-Truppe waren die neuformierten Steyrer natürlich klarer Außenseiter. Mit Leidenschaft, Mut und der Unterstützung der Fans, wollte man trotzdem für eine Überraschung sorgen ...

Es dauerte nur bis zur dritten Minute bis Schlussmann Hüttner seine ganze Klasse aufbieten musste, um das 1:0 zu verhindern. Jonas Arweiler tauchte alleine vor seinem Gehäuse auf, doch Hüttner konnte klären. In der 13. Minute war dann soweit, nach einem Angriff über die linke Seite drückte Arweiler den Ball aus wenigen Metern zum 1:0 für die Gäste über die Linie.

In der Folgezeit konnte unsere Mannschaft die Partie etwas offener gestalten, doch klare Torchancen blieben Mangelware. Die Gäste aus Klagenfurt hatten mehr Spielanteile und kombinierten sich immer wieder gefällig durch unsere Abwehrreihen doch mit viel Einsatz und einem starken Valerian Hüttner konnte Ärgeres verhindert werden und so blieb es bis zur Pause beim 1:0.

Kurz nach Wiederbeginn prüft Lukas Prokop Gästeschlussmann Knaller mit einem satten Schuss aus 25 Metern, doch dieser ist auf dem Posten. In der Folgezeit lieferten sich die beiden Teams einen flotten Cupfight, mit toller Stimmung auf den Rängen. In der 63. Minute stellte Klagenfurt dann aus einem Konter auf 2:0. Und in der 71. Minute nach einem Eckball dann das 3:0 durch Mahrer. In der Schlussphase konnte sich Hüttner nochmals auszeichnen und so blieb es letztendlich beim klaren 3:0 Sieg für die Gäste aus Klagenfurt.

SK BMD Vorwärts Steyr – SK Austria Klagenfurt 0:3 (0:1)

Vorwärts (5-4-1): Hüttner; Sivrikaya, Martic, Goldnagl, Ziric (80. P. Bilic), Prokop; Ech Cheikh (80. Eminazari), Sulejmanovic, Collazo (74. Pasic), Staudinger (68. D. Bilic); Kolb (80. Lidan). Ersatz: Fauland; Kozarac. Trainer: Markus Eitl.

Klagenfurt (3-4-1-2): Knaller; Gkezos, Mahrer, Wimmer; Straudi, Wernitznig (65. Benatelli), Cvetko (82. Gemicibasi), Schumacher; Irving; Karweiner (73. Bonnah,), Arweiler (73. Jaritz). Ersatz: Menzel; Djoric, Robatsch. Trainer: Peter Pacult

Torfolge: 0:1 (13.) Arweiler, 0:2 (63.) Karweina, 0:3 (71.) Mahrer

Gelbe Karten: Ziric (41. Foul), Martic (44. Unsportlichkeit), Sulejmanovic (90. Unsportlichkeit); Mahrer (85. Unsportlichkeit)

Samstag, 22. Juli 2023; Liwest Arena, 1.000 Zuschauer

SR Daniel Pfister; Philip Gschliesser, Michael Jenewein