Top­platzierungen von Hrinkow Advarics am Achensee

PERTISAU/STEYR. Im Rahmen der Road Cycling League Austria wurde heute am Achensee die Österreichische Meisterschaft am Berg mit Massenstart ausgetragen. Von Wiesing aus ging es über 30 Kilometer zur Gramai-Alm in Pertisau. Dort siegte Edward Ravasi überlegen, Jaka Primozic baut seine Ligaführung aus und Hrinkow Advarics holt sich die Mannschaftswertung zurück ...

Nach langer Verletzungspause ist Edward Ravasi zurück am Podest. Der Italiener gewinnt mit 13 Sekunden Vorsprung den fünften Stopp der Road Cycling League Austria am Achensee und führte damit ein mannschaftlich starkes Ergebnis an. Gleich fünf Fahrer der Hrinkow Equipe platzierten sich in den Top Ten. Damit holte sich das Conti-Team aus Steyr die Führung in der Mannschaftswertung zurück, die nun den dritten Sieg im fünften Rennen feierten. Jaka Primozic baut zudem seinen Vorsprung in der Einzelwertung auf 244 Punkte aus. Riccardo Verza, Sieger in Leonding, wurde heute starker Sechster und liegt damit auf Rang zwei im Gesamtklassement.

Topplatzierungen von Hrinkow Advarics

Nach einem starken Auftritt bei der Neuauflage der Tour of Austria, präsentiert sich das Team Hrinkow Advarics weiter in Hochform. Stefan Kovar fuhr bei der ersten Etappe des GP Gemenc (UCI 2.2) auf Rang drei. Sein Teamkollege Riccardo Verza holte das Bergtrikot der dreitägigen Rundfahrt. Einen sechsten Rang gab es für Jaka Primozic beim GP Kranj (UCI 1.2). Durch seine Fahrweise konnte sich Primozic auch den Preis des aktivsten Fahrers sichern, außerdem zehn Punkte für die Weltrangliste. Und Marvin Hammerschmid fuhr auf Platz zehn beim Welser Innenstadtkriterium.

ASVÖ Hrinkow City-Kriterium, powered by Raiffeisen

Am 13. August 2023 ist es wieder so weit. Am Stadtplatz in Steyr geht das 25. Int. ASVÖ Hrinkow City-Kriterium p/b Raiffeisen über die Bühne. Nach einer erfolgreichen Premiere im Vorjahr, trifft sich zum zweiten Mal in der 25-jährigen Geschichte die nationale und internationale Elite des Straßen-Radsports. Es ist eines der wohl spektakulärsten Kriterien Österreichs. Schnelle und technisch anspruchsvolle Passagen sorgen für Steyr’s härtesten Kilometer. Den Hauptanteil der Veranstaltung nimmt jedoch der Nachwuchs ein. „Der Fokus der Veranstaltung liegt auf dem Nachwuchs und das bleibt auch so. Diese sind weiterhin, auf einem leicht abgeänderten Kurs, am Mountainbike unterwegs“, sagt Veranstalter Alexander Hrinkow.