25. Int. ASVÖ Hrinkow City-Kriterium powered by Raiffeisen

STEYR. Zum zweiten Mal in der 25-jährigen Geschichte Hrinkow City-Kriteriums, trifft sich am 13. Aug. 2023 die nationale und internationale Elite des Straßen-Radsports wieder in Steyr. Eines der wohl spektakulärsten Kriterien Österreichs, ein superschneller Kurs, gespickt mit Kopfsteinpflaster, spektakulären Kurven, einer technisch anspruchsvollen Abfahrt und einem knackigen Anstieg, verlangt den Profis technisches Können und Tempohärte ab. Der Fokus auf den Nachwuchs bleibt aufrecht, die Stars der Zukunft sind weiterhin auf einen leicht abgeänderten Kurs am Mountainbike unterwegs ...

Es ist eine Traditionsveranstaltung in der Stadt Steyr. Das ASVÖ Hrinkow City-Kriterium, powered by Raiffeisen, wird seit Jahren auf einem spektakulären Kurs durch die Altstadt abgehalten. Viele Jahre flitzten die besten Mountainbiker durch Steyrs enge Gassen, seit dem Vorjahr können die vielen Zuschauer die Profis hautnah auf ihren Rennrädern erleben.

„Wir versuchen die Veranstaltung stetig weiterzuentwickeln. Seit zwei Jahren gibt es nun das Kids Race, letztes Jahr haben wir im Elite-Bereich auf ein Straßen-Kriterium umgestellt, welches vom Publikum und von den Sportlern bestens aufgenommen wurde“ so Veranstalter Alexander Hrinkow.

Steyrs härtester Kilometer wird dadurch noch schneller und spektakulärer. Über 60 Runden wird sich die nationale und internationale Elite schweißtreibende Rad-an-Rad Duelle liefern. Ein „Pflasterspektakel“ der Sonderklasse, mit packenden Positionskämpfen. Wie jedes Jahr dürfen sich die Zuschauer über ein hochkarätiges Starterfeld freuen.

Die Strecke

Vom Stadtplatz Steyr geht es in die obere Kaigasse, runter zum Ennskai. Dort nehmen die Fahrer an Tempo auf. Harte Positionskämpfe werden erwartet, ehe es in die Schleife Bindergasse, Zieglergasse und zurück auf den Grünmarkt Richtung Stadtplatz geht. „Ein Kurs, der wirklich alles zu bieten hat. Die einmalige Atmosphäre des Altstadtkerns von Steyr, mit seinen schmalen Kopfstein gepflasterten Gassen und spektakulärer Streckenführung werden nicht nur die Profis sondern auch die unzähligen Zuschauer, welche die Strecke säumen, faszinieren“, so Alexander Hrinkow. Die Rundenlänge beträgt einen Kilometer.

Ein besonderes Anliegen ist uns den Nachwuchs zum Sport zu bringen und zu fördern, neben den schon in den letzten Jahren ausgetragenen MTB-Nachwuchs-Cup Rennen der 11 bis 17-jährigen, haben wir auch dieses Jahr Bewerbe für die Allerkleinsten ausgeschrieben.

WANN: 13. Aug. 2023:

WO: Steyr, Stadtplatz/Altstadt