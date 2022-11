Wirtschaft & Politik

CoderDojo Steyr zu Gast bei CGM

STEYR. Dieses Mal programmierten die jungen Coder:innen von CoderDojo Steyr fleißig bei CompuGroup Medical (CGM), einem Sponsor der ersten Stunde. Von den 29 Kids waren mehr als ein Drittel erstmals dabei ...

465 Kinder haben sich bereits bei CoderDojo registriert. Die meisten von Ihnen kommen aus Steyr-Stadt und Steyr-Land, aber auch aus Kirchdorf, Amstetten oder Haag kommen sie, weil sie begeistert sind, ihre Spiele selbst zu bestimmen und zu bauen. Simon (9 Jahre) kommt aus Ybbs, da CoderDojo Steyr die nächste Möglichkeit für ihn ist, programmieren zu lernen. Vergangenes Jahr hat er in Scratch programmiert. Jetzt will er mehr. „Er möchte jetzt Python lernen und da kann ich ihm nur beschränkt helfen, deshalb kommen wir hier her, um Unterstützung zu finden“, sagt Mutter Maya.

Die 9-jährige Isabel aus Ternberg ist schon das 4. Mal bei CoderDojo Steyr und begeistert: „Mir macht es Spaß, dass man beim Spiele Programmieren alles ausprobieren kann und am Ende ein cooles Spiel rauskommt, das man selbst erfunden hat.“ Unterstützt werden die Kinder von ehrenamtlichen Mentor:innen. Mentorin Gabi Grillenberger ist selbst Programmiererin und vor einem Jahr durch ihren älteren Sohn auf CoderDojo Steyr aufmerksam geworden. „Seitdem bin ich nicht nur als Mama, sondern auch als Mentorin dabei“, sagt Grillenberger und ergänzt, „ich finde es fein, wenn ich meine Begeisterung für’s Programmieren weitergeben kann.“

„Als ehrenamtlicher Programmierclub sind wir auf die gute Zusammenarbeit mit Unternehmen angewiesen. Erst Laptopspenden und finanzielle Unterstützung ermöglichen uns, dass wir dieses kostenlose Angebot und so tolle Events bieten können. Denn es ist uns ein Anliegen, Kinder aus allen sozialen Schichten und mit und ohne Vorkenntnisse gleichermaßen zu erreichen“, so Initiatorin Maria Pernegger. Programmiert wird an unterschiedlichen Orten, meistens im Museum Arbeitswelt und im TIC Steyr, aber auch bei Unternehmen oder in Schulen. „Wir besuchen gerne mit CoderDojo Steyr die Unternehmen, die uns unterstützen. Dies sorgt für Abwechslung und die Kinder lernen ganz nebenbei Betriebe kennen, die für sie später vielleicht einmal interessant sein könnten“, sagt Daniela Zeiner, Geschäftsführerin von TIC Steyr.

CGM Geschäftsführer Willibald Salomon freut sich über die Anwesenheit der Coder:innen: „Es ist mir ein großes Anliegen, bei jungen Menschen die Begeisterung für das Programmieren zu fördern. Schließlich sind sie die Fachkräfte von morgen. Es erfüllt mich mit Freude, wenn ich die Leidenschaft und das konzentrierte Arbeiten der Kinder betrachte, das ihnen sichtlich Spaß macht. Ich halte CoderDojo für eine hervorragende Idee, die von den Organisator:innen zudem sehr professionell umgesetzt wird.“ Seit genau 50 Jahren entwickelt CGM Softwarelösungen für den österreichischen Gesundheitsmarkt. Krankenhäuser, Arztpraxen und Labore setzen die Lösungen von CGM heute ein, um ihre Institutionen wirtschaftlicher zu gestalten und Gesundheitsdaten zu schützen. CGM beschäftigt in Österreich etwa 500 Mitarbeiter:innen in 7 Bundesländern an 14 Standorten und ist hierzulande der führende eHealth-Anbieter.

Unten: Dieses Mal ist CoderDojo Steyr zu Gast bei CGM. Geschäftsführer Willibald Salomon (rechts im Bild) und die programmierbegeisterten Kinder haben sichtlich ihre Freude dabei. Fotos: TIC Steyr I Katharina Hofbauer