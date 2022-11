Wirtschaft & Politik

Neuer Klub­vorsitz: Sabine Eng­leitner-Neu an der Spitze des SPÖ Land­tags­klubs

OÖ. Sabine Engleitner-Neu, M.A. M.A. wurde in der jüngsten Klubsitzung des SPÖ Landtagsklubs einstimmig zur neuen Klubvorsitzenden des SPÖ-Landtagklubs gewählt und übernimmt diese Position mit der Landtagssitzung am 10. November. Die Doppelakademikerin aus Steyr übernimmt zusätzlich zum Bereich Sicherheit nunmehr auch Soziales ...

„Sicherheit und Soziales gehört für mich untrennbar zusammen. Deshalb ist mir unser gut ausgebautes Sozialsystem so wichtig. Es ist die Basis für sozialen Frieden und damit auch Sicherheit für alle Mitbürger:innen.“ Ihrem Vorgänger Michael Lindner, der in die Landesregierung wechselt, spricht sie ihren Dank aus: „Michael Lindner hat den Landtagsklub in den vergangenen zwei Jahren hervorragend geführt. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit ihm als Regierungsmitglied.“

Einzige weibliche Klubvorsitzende im OÖ Landtag

Mit dem Wechsel von Sabine Engleitner-Neu an die Spitze des SPÖ Landtagklubs hat sich auch das Geschlechterverhältnis unter den Klubvorsitzenden geändert, denn Sabine Engleitner-Neu ist unter den sechs Klubobleuten die einzige weibliche Vorsitzende. „Ich hoffe, dass das auch eine Vorbildwirkung auf die anderen Parteien hat und dass es bald nichts Besonderes mehr ist, wenn eine Frau den Klubvorsitz übernimmt“, so Sabine Engleitner-Neu zum Geschlechterverhältnis unter den Klubspitzen im OÖ Landtag. Mit den neu übernommenen Sozialagenden wird Sabine Engleitner-Neu den Kampf gegen die Teuerung im OÖ Landtag vorantreiben – konkret etwa bei der kommenden Landtagssitzung mit der Forderung zur Anhebung des Kilometergeldes.

LAbg. Tobias Höglinger folgt Engleitner-Neu als Klubvorsitz-Stellvertreter

Als Klubvorsitz-Stellvertreter folgt LAbg. Mag. Tobias Höglinger, der diese Aufgabe gemeinsam mit LAbg. Doris Margreiter ausführen wird. Tobias Höglinger ist Bereichssprecher für Gemeinden und Verkehr. Das durch den Wechsel Michael Lindners in die Landesregierung frei gewordene Landtagsmandat geht an Ing. Erich Wahl, MBA aus St. Georgen an der Gusen.