Wirtschaft & Politik

Bürger­meister Markus Vogl ist neuer Bezirks-Vor­sitzend­er der ASKÖ

STEYR/STEYR-LAND. Die ASKÖ im Bezirk hat einen neuen Vorsitzenden: Der Steyrer Bürgermeister Ing. Markus Vogl wurde am 6. November von den Delegierten einstimmig gewählt. Er ist damit Nachfolger von Bürgermeister a.D. Konsulent Gerald Hackl, der auf den Tag genau elf Jahre lang dieses Ehrenamt ausgeübt hat. Gerald Hackl wurde zum Präsidenten der Bezirks-ASKÖ gewählt ...

Bei dem Bezirkstag war der Präsident der ASKÖ-Bundesorganisation, Abg.z.NR a.D. Hermann Krist, dabei. Gerald Hackl sagte in seinem Rückblick: „Ein herzliches ‚Sport frei‘ und ein ganz großes Danke geht an jeden Einzelnen und an jede Einzelne von euch für die ehrenamtliche Arbeit und für die großartige Unterstützung in den vergangenen elf Jahren! Ich bedanke ich mich aber auch bei allen Sportfreundinnen und Sportfreunden, die sich bereit erklärt haben, im neu gebildeten Vorstand mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen.“

Markus Vogl betonte: „Ich freue mich über das Vertrauen und ich danke unseren Funktionärinnen und Funktionären, den Sportlerinnen und Sportlern und allen Ehrenamtlichen und Mitgliedern für ihr Engagement im Sinne der Gemeinschaft, im Sinne der Jugend und des Sports!“ Die ASKÖ hat in Steyr und Steyr-Land 62 Vereine mit 115 Sektionen und mit mehr als 8.460 Mitgliedern. Das Portfolio reicht von Breiten- und Ausdauersport bis zu Leistungs- und Spitzensport.

Bei der Neuwahl gab es weitere Rochaden. Mehrere Funktionäre, die zum Teil über Jahrzehnte hinweg die Bezirks-ASKÖ mitgestaltet hatten, legten ihre Funktionen zurück. Etwa Vizebürgermeister a.D. Konsulent Gerhard Bremm und Regierungsrat Konsulent Anton Obrist. Gerhard Bremm wurde zum Ehren-Präsidenten gewählt, Anton Obrist zum geschäftsführenden Obmann auf Lebenszeit bestellt. Ehrungen gab es auch für die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Georg Braun, Josef Mader, Manfred Pils, Vizebgm. a.D. Dietmar Spanring, Otmar Stellnberger und Dr. Werner Zöchling.

Stellvertreter des Bezirksvorsitzenden sind nun: Stadtrat Christian Baumgarten, Konsulent Hans Greinöcker und Erich Schwarz. Als Kassier bleibt Josef Brandstötter tätig, als sein Stellvertreter Vizebürgermeister a.D. Wilhelm Hauser. Als Schriftführerin wurde Doris Obergruber wiedergewählt, als ihr Stellvertreter Konsulent Regierungsrat Hans Sommer. Als Bezirkssportleiter fungiert weiterhin Christian Zemsauer, Stellvertreter ist Konsulent Günter Vollenhofer. Namens der ASKÖ Oberösterreich überbrachte der ehemalige Landespräsident, LH-Stv. a.D. Konsulent Fritz Hochmair, ein Präsent für Gerald Hackl und den ASKÖ-Ehrenamtspreis „move“ für Anton Obrist.