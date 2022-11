Wirtschaft & Politik

Michael Lindner und Sabine Engleitner-Neu zum Inter­nationalen Tag der Kinder­rechte

OÖ. Anlässlich des diesjährigen Internationalen Tags der Kinderrechte setzen SPÖ Vorsitzender Michael Lindner und Klubvorsitzende Sabine Engleitner-Neu ein klares Zeichen der Solidarität mit allen Kindern und Jugendlichen ...

Michael Lindner: „In meiner Position als Landesrat für Kinder- und Jugendschutz möchte ich eine starke Stimme für die, die oft nicht gehört werden, sein. Dazu zählen besonders unsere Kinder. Aktuell wird an den Menschenrechten gerüttelt, aber damit werden in Folge auch die Kinderrechte in Frage gestellt. Hier stelle ich mich klar dagegen.“

Klubvorsitzende Sabine Engleitner-Neu: „Zu den Kinderrechten gehört Recht auf Gesundheit, Spiel und Freizeit sowie auf Bildung. Armut beschneidet diese Rechte. Wir setzen uns daher für eine Kindergrundsicherung ein. Durch die Anerkennung der UN- Kinderrechtskonvention verpflichten sich Staaten, das Wohl der Kinder stets vorrangig zu berücksichtigen. Es ist an der Zeit, dass wir dieser Verantwortung nachkommen.“