Wirtschaft & Politik

Demmelmayr-Durst als Vorsitzende der SPÖ Steyr-West bestätigt

STEYR. Bei der Versammlung der SPÖ Steyr-West wurde Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr- Durst (30) als Vorsitzende bestätigt. Zusammen mit Gemeinderätin Lisa Wesp (32) und mit dem Gewerkschafter André Forster (36) leitet sie nun den SPÖ-Stadtteilverband ...

„Wir sind ein junges Team und wir dürfen uns auch auf die Erfahrungen unserer langgedienten Parteimitglieder verlassen“, so die Vorsitzende.

Ehrengast bei der Versammlung war Bürgermeister Markus Vogl. In der Diskussion mit den Anwesenden sprach er sich unter anderem dafür aus, „Energie lokal, also in Steyr zu produzieren, und lokal zu verbrauchen.“

Bei den Ehrungen wurden Auszeichnungen für langjährige SPÖ-Mitgliedschaften überreicht. Für 70- jährige Treue zur SPÖ wurde Margareta Lichtenberger geehrt. An Heinz Demmelmayr, Walter Erg, Ernst Esterle, Helmut Schimpfhuber sen. und an Wolfgang Weinbergmayr (in alphabetischer Folge) wurden Ehrennadeln für langjährige Funktionärstätigkeit vergeben.

Die Mitgliederversammlung fand im Gasthof Pöchhacker statt.