Wirtschaft & Politik

Initiative steyr­land: Regional ist nicht egal

STEYR/STEYR-LAND. Die Auftragserteilung an lokale Betriebe bringt Wohlstand im Heimatort. Denn die Unternehmen zahlen Kommunalsteuer, mit der die Kommunen wichtige Projekte realisieren. Im vergangen Jahr konnten die Gemeinden in Steyr-Land so insgesamt 14,75 Millionen Euro zur Finanzierung des Gesundheits- und Bildungssystems sowie für Sozialhilfe einnehmen ...

Regionale Wertschöpfungsketten entstehen durch den Kauf von regionalen Produkten und Dienstleistungen. Diese Wertschöpfung schafft und sichert Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und vermeidet Importkosten. Das Geld bleibt in der Region und kann in den Gemeinden weiter genutzt werden. Diese finanzieren mit der eingehobenen Kommunalsteuer unsere Spitäler, Pflichtschulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und die Sozialhilfe. Der internationale Onlinehandel finanziert hingegen nicht ein einziges Spitalsbett. Vor Ort einzukaufen heißt daher, den regionalen Wirtschaftskreislauf in Gang zu setzen. So bleiben Wohlstand, Wertschöpfung und wertvolle Arbeitsplätze in der Region erhalten.

Im Jahr 2021 erhielten die Gemeinden in Steyr-Land von lokalen Unternehmen insgesamt 14,75 Millionen Euro an Kommunalsteuer. Damit wurden neben unserem Gesundheits- und Bildungssystem auch zahlreiche Infrastrukturprojekte wie Kinderkrippen, Freizeitangebote, Spielplätze und vieles mehr finanziert. Regionalität sorgt aber auch für Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit durch Regionalität

Regionalität bedeutet nicht nur Authentizität, kurze Transportwege und Unterstützung der regionalen Betriebe. Regional einkaufen bewirkt weit mehr. Durch den kurzen Transportweg von regional erzeugten Produkten werden weniger CO2-Emissionen ausgestoßen. Das leistet einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Gerade jetzt, angesichts von Klimakrise, Energieknappheit und explodierenden Treibstoffkosten erlangt die Regionalität wieder an Bedeutung und zeigt auch wie wichtig diese ist. Unsere Unternehmen produzieren im weltweiten Vergleich höchste Qualität.

Mit der Social-Media-Kampagne „Regional ist nicht egal“ schafft die Initiative „steyrland – wir rocken die region!“ Bewusstsein dafür! Unter www.facebook.com/steyrland findet man die genauen Zahlen für die jeweiligen Gemeinden und kann sich nach Onlineshops sowie Liefer- und Abholmöglichkeiten in der Region erkundigen.