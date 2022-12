Wirtschaft & Politik

Verkehrs­stadt­rätin Ringer fordert 365€ Klima­ticket

STEYR. Seit über einem Jahr gibt es nun das Klimaticket in Oberösterreich. Für einen Erwachsenen kostet dieses 365€ pro Jahr für den Verbundraum Oberösterreich. Der innerstädtische Verkehr in Linz, Wels und Steyr ist von diesem Ticket jedoch ausgenommen. Daher fordert die Steyrer Verkehrsstadträtin Ringer ein 365€-Ticket für den gesamten öffentlichen Verkehr in Steyr ...

„Um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiv zu machen, muss einerseits eine gute öffentliche Verkehrsanbindung bestehen und auch die Kosten dafür müssen erschwinglich sein. Das Klimaticket OÖ plus dem Kernzonenverkehr Steyr kostet insgesamt 604€ anstatt der 365€“, erklärt Stadträtin Ringer. Im Bundesland Salzburg wurde das 365€ Ticket für alle Öffis bereits mit 01. Jänner 2022 realisiert. Nach dem Vorbild Salzburg wünscht sich Ringer auch in Oberösterreich eine solche Umsetzung.

„Gerade in Zeiten der extremen Teuerung sollte man den öffentlichen Verkehr möglichst leistbar für die Bürger: innen halten“, ergänzt Ringer. Durch eine kostengünstige Nutzung der Öffis soll auch möglichst vielen Personen, die nach Steyr in die Arbeit pendeln, der Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr schmackhaft gemacht werden und dadurch sollen die Hauptverkehrsanbindungen in der Stadt entlastet werden.