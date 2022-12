Wirtschaft & Politik

CoderDojo Steyr: Kinder löten Christ­bäume

STEYR. Zum letzten CoderDojo Steyr vor Weihnachten, Anfang Dezember, erleben die Kinder wieder etwas Besonderes: Erstmals zu Gast in der HTL Steyr dürfen sie blinkende Christbäume löten. Auch manche Papas machen mit. Die HTL-Schüler:innen der 5. Klasse der Abteilung Elektronik stehen dabei hilfsbereit zur Seite ...

Während die einen Kinder wie üblich Spiele programmieren, arbeiten die anderen unter Anleitung von Alois Hofstätter, HTL Braunau, und Maria Lindinger mit dem Lötkolben und lernen elektronische Bauteile wie Widerstände, Leuchtdioden, Schalter und integrierte Computerbausteine kennen. „Wir arbeiten mit Seitenschneidern, Flachzangen, Pinzetten und natürlich Lötkolben. Das macht den Kindern großen Spaß“, berichtet Lindinger, die gemeinsam mit Hofstätter bereits bei der KinderUni Workshops in dieser Art gehalten hat. Die Kinder bauen einen ca. 10cm hohen elektronischen Christbaum, auf den sie 21 Leuchtdioden löten. Diese blinken dann in unregelmäßigen Abständen, ahmen so das Flackern von Kerzenschein nach und verbreiten weihnachtliche Stimmung.

Für Hofstätter ist es ein großes Anliegen, Kindern einen Zugang zum Löten zu geben. Er sagt: „Ich bin mit Leib und Seele Techniker und finde es ganz wichtig, Jugendliche für die Technik zu begeistern. Die Zeit zwischen 8 und 10 Jahren ist wesentlich, da man hier Kinder – Mädchen wie Buben – noch dafür motivieren kann.“ Dass dies gelungen ist, zeigen die Rückmeldungen der Kinder. Elias (10 Jahre) hat zum ersten Mal gelötet und erzählt mit leuchtenden Augen: „Löten ist super und ich möchte auf jeden Fall wieder löten.“ Auch Vera (8 Jahre) lötet zum ersten Mal. Sie erklärt, wie einfach es ist: „Man muss nur den Draht hinhalten. Schwer ist es aber, dabei nicht zu wackeln.“ Olivia (9 Jahre) hat schon bei der Kinderuni Steyr gelötet. Es macht ihr großen Spaß und auch sie findet löten ganz simpel: „Das Schwierige ist nur, dass die Lötstellen gleichmäßig sind.“ Das hat sie meisterhaft geschafft, denn ihr Werk wird für das eines HTL Schülers gehalten.

Dank der Lötkolben-Sachspende von my-PV im Frühjahr und der personellen Unterstützung durch die Schüler:innen der Maturaklasse der Abteilung Elektronik der HTL Steyr, können mehr Kinder mitmachen. „Es ist schön zu sehen, wie sich junge Menschen für die Technik interessieren. Herauszuheben ist die Unterstützung durch die Eltern und das Engagement der Schülerinnen und Schüler über die Abteilungen der HTL hinweg, Technik begreifbar zu machen“, so der Abteilungsvorstand der Elektronik, Franz Parzer und lädt Interessierte zum Tag der offenen Tür am 20. und 21. Jänner 2023 ein.

Einige HTL-Schüler:innen arbeiten an ihren Maturaprojekten, die unglaublich spannend sind und Erstaunen sowie Bewunderung bei Alt und Jung auslösen. Die meisten aber betreuen die Kinder und stehen ihnen beim Löten als Mentor:innen zur Seite. Manch anfängliche Skepsis verfliegt schnell und wird von Begeisterung abgelöst. HTL-Schülerin Petra findet die Abwechslung gut: „Es ist schön zu sehen, wie die Kinder konzentriert arbeiten und Freude daran haben. Und es ist auch für uns einmal etwas ganz anderes.“ Auch Florian hat die Mentoren-Rolle gefallen und lobt die Kinder: „Ich bin Jugendbetreuerhelfer bei der freiwilligen Feuerwehr und deshalb gewohnt, mit Kindern zu arbeiten. Sie sind sehr tüchtig. Zu sehen, dass auch Jüngere mittlerweile mit Technik zu tun haben, ist ziemlich cool.“

TIC Steyr Geschäftsführerin Daniela Zeiner macht sich selbst ein Bild vor Ort und freut sich über die motivierten Rückmeldungen. „Es zeigt uns wieder, dass wir mit CoderDojo Steyr auf dem richtigen Weg sind. Wir werden sicher wieder ein Löt-Special anbieten“, verkündet Zeiner. „Danke auch an die HTL Steyr, die uns bei diesem Special so großartig unterstützt.“ Das nächste CoderDojo Steyr findet am Freitag, 13. Jänner von 16 bis 18 Uhr im TIC Steyr statt.

„Ich möchte all jene Coder:innen aus Niederösterreich, die bisher CoderDojo Steyr besucht haben, einladen auch das neue Angebot von CoderDojo Mostviertel zu nutzen. So wie CoderDojo Linz uns damals beim Start unterstützt hat, stehen auch wir CoderDojo Mostviertel zur Seite“, berichtet Maria Pernegger. Das erste Dojo findet am 20. Jänner 2023 in Amstetten statt.

Unten: Petra, HTL-Schülerin der 5. Klasse Abteilung Elektronik macht es Spaß, den Kindern von CoderDojo Steyr das Löten zu zeigen. Foto: TIC Steyr I CoderDojo Steyr