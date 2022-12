Wirtschaft & Politik

Berufen für einen Gesundheits­beruf? Am BFI OÖ in Steyr gibts die richtige Aus­bild­ung!

STEYR. Manchmal verändern sich die Umstände oder der Blickwinkel. Und dann steht eventuell eine berufliche Veränderung im Raum. Viele, die sich im Laufe ihres Lebens für einen beruflichen Wechsel entscheiden, sind auf der Suche nach einer sinnstiftenden Tätigkeit und suchen vor allem auch den Kontakt mit Menschen ...

Gesundheits- und Sozialberufe können diese Suche nach neuen, wertvollen beruflichen Aufgaben erfüllen. Im Frühjahr 2023 starten in Steyr wieder zwei Ausbildungen:

Ausbildung in der Heimhilfe

Heimhelfer/-innen unterstützen pflegebedürftige Menschen in vielen Lebenslagen zu Hause. Voraussetzungen für die Ausbildung ist ein persönliches Informationsgespräch und die positive Absolvierung des Auswahlmoduls am 16. Jänner 2023 um 09:00 Uhr am BFI OÖ.

Alle Informationen gibt’s hier!

Ausbildung zum/zur Ordinationsassistent/in

Im Bereich der Medizinischen Assistenz bietet das BFI OÖ in Steyr die Ausbildung zum/zur Ordinationsassistent/in an. Sie richtet sich an Personen, die bereits in diesem Bereich tätig sind oder an Quereinsteiger/-innen und Spätberufene. Voraussetzung ist der Besuch der Informationsveranstaltung am 15. Dezember 2022, um 18:00 Uhr und die positive Absolvierung des Auswahlmoduls am 01. Februar 2023 um 09:00 Uhr.

Alle Informationen zum Auswahlmodul gibt’s hier!

Im aktuellen Magazin „HautNah“ für Gesundheit, Soziales und Pädagogik finden Sie alles, was das BFI OÖ in diesen Bereichen zu bieten hat. Einfach hier downloaden oder bestellen.

Ansprechperson im BFI Steyr:

Melanie Steiner

Telefon: +43 7252 45490 - 1729

Mobil: +43 664 6295340

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!