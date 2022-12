Wirtschaft & Politik

ZF Mitarbeiter­Innen spenden Weih­nachts­geschenke an be­dürftige Familien

STEYR. Eine besondere Weihnachtsaktion haben heuer die MitarbeiterInnen der ZF Steyr Präzisionstechnik GmbH initiiert: In Kooperation mit der OÖ Volkshilfe wurden Weihnachtsgeschenke für bedürftige Familien in der Region besorgt ...

Insgesamt konnten an die 60 Weihnachtspäckchen an die Regionalstelle Steyr übergeben werden. "Mit dieser Initiative werden die ZF MitarbeiterInnen mit kleinen Dingen große Freude in einigen Familien bereiten!"