Wirtschaft & Politik

Gelungene Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft

STEYR/STEYR-LAND. Die Firma Weba Werkzeugbau spendete zur Ausstattung des Werksraumes der MS Münichholz Steyr, einen Teil der erforderlichen Werkmaterialien, darunter einige Schraubstöcke, Stemmeisen-Sets und Japansägen. Direktor Günther Briedl nahm die Spende am 18. Jänner von Geschäftsführer Hannes Feuerhuber entgegen ...

Weba Werkzeugbau ist sich der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst und fördert daher regionale Ziele und Entwicklungen in Steyr. Dem Dietacher Werkzeugbau liegen insbesondere die örtlichen Schulen und Bildungsinstitutionen am Herzen. „Der Zugang zur qualitativen Ausbildung sollte jungen Menschen auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten möglich sein“, meint Hannes Feuerhuber, Geschäftsführer der Firma weba.