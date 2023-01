Wirtschaft & Politik

Vogl: Sankt Valentin muss große Dreh­scheibe im Zug­verkehr bleiben

STEYR/ST. VALENTIN. Im Zuge des geplanten Ausbaus der Westbahnstrecke soll am Bahnknoten St. Valentin nur mehr die Westbahn mit schnellen Verbindungen stoppen, so die mit Stand 21. Jänner vorliegenden und auf der Homepage platzierten Pläne des Verkehrsministeriums ...

Steyrs Bürgermeister Markus Vogl und St. Valentins Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr treten nun gemeinsam dafür ein, dass auch die ÖBB-Railjets weiterhin halten. „Der Bahnhof St. Valentin muss eine große Drehscheibe im Zugverkehr bleiben“, so Markus Vogl. Der Steyrer Bürgermeister sieht in dem Vorhaben, wie es vorliegt, „eine Abwertung des für die ganze Region wichtigen Bahnhofs St. Valentin, weil damit die direkte Verbindung zum Flughafen Wien-Schwechat wegfallen würde.“

Kerstin Suchan-Mayr: „Wir haben für ein gutes Park-and-ride-System gesorgt- und dann kommt so ein Plan. Wenn der Railjet nicht mehr in St. Valentin hält, ist das eine völlige Entwertung des Bahnknotenpunktes und eine Verschlechterung für Zugfahrgäste, Reisende und für PendlerInnen.“

Inkrafttreten könnten die neue Regelung bereits mit dem Fahrplanwechsel im kommenden Dezember. „Meine Fraktion und ich unterstützen daher jede Petition an Ministerin Leonore Gewessler zum Erhalt einer attraktiven Bahnverbindung“, so der Steyrer Bürgermeister. Markus Vogl sagt zudem: „Ein vierspuriger Ausbau dieser wichtigen Zugverbindung ist begrüßenswert, aber das Angebot an schnellen Verbindungen darf nicht weniger werden!“ Sonst, so Vogl, würden Reisende wahrscheinlich wieder vermehrt aufs Auto umsteigen.

„Das kann nicht im Sinne einer Klimawende und einer Grünen-Ministerin sein“, sind sich Suchan-Mayr und Vogl einig.