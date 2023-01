Wirtschaft & Politik

Verein Stadt­marketing offiziell aufgelöst

STEYR. Der Verein Stadtmarketing Steyr ist am Donnerstagabend von der Mitgliederversammlung offiziell aufgelöst worden. Die Aufgaben des Stadtmarketings werden in Zukunft vom TIC und der Kulturabteilung übernommen: Das Leerstands-Management wird im Technologie-Zentrum TIC angesiedelt, das Thema Veranstaltungen in der Kulturabteilung des Magistrates ...

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen von der Kultur-Abteilung übernommen werden. Dazu Bürgermeister Markus Vogl: „Das ist eine gute Lösung, weil wir im Stadtgut damit die bestehenden Kompetenzen und Ressourcen gut nutzen und ausbauen können. Und auch im Magistrat können wir die bestehenden Ressourcen noch besser nutzen."

Um die Arbeit der unterschiedlichen Akteure, wie Kulturabteilung, Tourismus und Verein „Steyr lebt“ bestmöglich zu koordinieren wird Kulturstadträtin Katrin Auer monatliche Abstimmungsrunden organisieren, und auch im Kulturausschuss darüber informieren.