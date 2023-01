Wirtschaft & Politik

Umsatz­rekord und Wachs­tum bei NKE Austria in Steyr

STEYR. Die NKE Austria GmbH blickt positiv auf das vergangene Jahr zurück: Der Steyrer Wälzlagerhersteller verzeichnete 2022 ein Wachstum von insgesamt 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Global wurde ein Umsatzrekord von 60 Millionen Euro erwirtschaftet ...

„Der vor drei Jahren eingeleitete strategische Fokus auf nachhaltige Technologien wie Windkraft und Schienenverkehr fruchtet nun“, freut sich Matthias Ortner, Geschäftsführer von NKE in Steyr. „NKE wird als innovativer Lieferant für Wälzlager in Windkraftanlagen wahrgenommen. Unsere Lager werden in den wichtigsten Komponenten von Windturbinen wie Getriebe und Generatoren oder als Hauptlager eingesetzt. Wir haben Freigaben von großen Windturbinenherstellern, oder befinden uns gerade im Zulassungsprozess. Auch bei Schienenfahrzeugen sind wir bevorzugter Lieferant von namhaften OEM-Kunden.“

NKE profitiert als Teil der Fersa Gruppe von den globalen Strukturen eines multinationalen Unternehmens, kann als regional verwurzelter und familiengeführter Mittelständler aber schnelle Entscheidungswege und hohe Flexibilität beibehalten. „Mitarbeitende können bei uns rasch Verantwortung übernehmen und sich bestens weiterentwickeln“, sagt Ortner. „Als Teil der Fersa Gruppe mit Standorten in Spanien, USA, China und Indien können wir einen spannenden Mix aus Regionalität und internationalen Möglichkeiten anbieten.“ Durch zwei Akquisitionen im vergangenen Jahr hat die Fersa Gruppe nun Standorte auf allen Kontinenten, darunter sechs Produktionsstätten, 19 Distributionszentren und vier Zentren für Forschung und Entwicklung.

Für 2023 strebt die gesamte Fersa Gruppe einen Umsatz von 200 Millionen Euro an. „Speziell bei NKE sehen wir eine spannende Phase extrem hohen Wachstums vor uns“, sagt Ortner. „Um dieses Wachstum zu stemmen, planen wir weitere Investitionen in Millionenhöhe, darunter eine neue Fertigungslinien in Steyr mit einem hohen Grad an Automatisierung, eine potenzielle bauliche Erweiterung des Standorts, und Investitionen in Forschung und Entwicklung. Steyr soll zum globalen Vorreiter für innovative Technologien im Industriebereich mit Fokus auf Windtechnik und Schienenverkehr werden. Dafür suchen wir weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem im technischen Bereich und in der Qualitätssicherung. NKE bietet jungen Talenten eine großartige Plattform, sich sowohl beruflich als auch persönlich weiterzuentwickeln.“

NKE stellt Wälzlager für alle industriellen Anwendungen her. Am Firmensitz in Steyr sind mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Technik, Produktentwicklung, Fertigung und Finalbearbeitung der Komponenten sowie Montage, Qualitätssicherung, Logistik, Verkauf und Marketing sind am Standort Steyr konzentriert. Neben Produktentwicklung und Anwendungstechnik bietet NKE umfassenden technischen Service, Beratung, Dokumentation und Schulungen.

Unten: Matthias Ortner, Geschäftsführer der NKE Austria GmbH in Steyr