Wirtschaft & Politik

OÖ Job Week erleichtert Berufs­einstieg nach der Schule

STEYR. Studium oder Einstieg ins Berufsleben? Diese Frage stellen sich viele Absolventinnen und Absolventen von mittleren und höheren Schulen. Die OÖ Job Week, die von 20. bis 25. März 2023 stattfindet, hilft den Jugendlichen, interessante Berufe und Jobs in der Region kennenzulernen ...

„Für Jugendliche und Schulabgänger ist die Aussicht auf einen attraktiven Job in der Umgebung interessant. Das beeinflusst in vielen Fällen die Wahl ihrer Ausbildung“, stellt Bezirksstellen-Obmann der Stadt Steyr KommR Eduard Riegler fest. „Bei der Woche der Berufswahl in Oberösterreich haben Jugendliche die Chance, interessante Berufe in regionalen Betrieben zu entdecken“, ergänzt StRinKommRinIngin Judith Ringer, Obfrau der Bezirksstelle Steyr-Land. Und das ganz ungezwungen direkt vor Ort bei Betriebsführungen, persönlichen Gesprächen mit Mitarbeitenden und weiteren individuellen Veranstaltungsangeboten. Um möglichst viele Betriebe und Berufe kennenzulernen, können beliebige Veranstaltungen in unterschiedlichen Unternehmen kostenlos besucht werden.

Anmelden und Chancen nutzen

Anmeldungen sind rund um die Uhr auf www.jobweek.at möglich. „Jugendliche sollen diese Chance auf alle Fälle nutzen“, betont die Leiterin der Bezirksstelle Steyr Cornelia Schwabl, BA. Das Angebot der OÖ Job Week richtet sich nicht nur an Jugendliche. Auch Arbeitssuchende und Wiedereinsteigende haben die Gelegenheit, Betriebe in der Nähe ihres Wohnorts zu besuchen und kennenzulernen. Das Interessante an der Initiative ist, dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber dort treffen, wo es am wichtigsten ist: direkt am zukünftigen Arbeitsplatz!