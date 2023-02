Wirtschaft & Politik

500. Coderin bei CoderDojo Steyr

STEYR. Projektstart für die kostenlose Programmiernachmittage beim CoderDojo Steyr war im Oktober 2018. Seitdem erfährt CoderDojo Steyr regen Zulauf. Mit Sara (11 Jahre) aus St. Valentin konnte letzte Woche nun schon die 500. Coderin begrüßt und registriert werden ...

Sie geht in den Digital-Zweig der hiesigen Mittelschule. Grund für die Registrierung war, dass sie beim Girls Special bei BMD Systemhaus am Samstag, den 4. März dabei sein will. Dort wird es viele verschiedene Stationen geben, die sie ausprobieren kann und auf die sie schon neugierig ist. „Am meisten freue ich mich darauf, zu lernen, wie ich meine eigenen Bilder bearbeiten kann“, sagt Sara. Normalerweise hat sie an Freitagen Training und kann daher bei den Dojos nicht teilnehmen. Umso mehr ist sie jetzt begeistert, dass das Girls Special am Samstag stattfindet. So hat sie endlich die Möglichkeit, auch dabei zu sein.

TIC Steyr begleitet, organisiert und unterstützt CoderDojo Steyr seit Beginn. Geschäftsführerin Daniela Zeiner ist von der positiven Entwicklung begeistert: „Dass so viele Kinder unser Angebot nutzen, zeigt, dass wir eine Lücke geschlossen haben, die im Raum Steyr bestand und bestätigt uns in unserer Arbeit. Das motiviert.“ Rund 75 Prozent der Kinder kommen aus Steyr und Steyr-Land, aber auch aus den Bezirken Kirchdorf, Linz-Land und Amstetten. Manche Kinder kommen nur einmal, viele kommen öfter, manche regelmäßig, andere sporadisch.

„Das Schöne an CoderDojo ist, dass die Kinder entsprechend ihren Zeitbudgets kommen können. Auch Kinder, die nur einmal gekommen sind, zählen wir als Erfolg, da sie so hineinschnuppern konnten, ob Programmieren für sie interessant ist. Wir hoffen, damit Hemmschwellen und Vorurteile abbauen zu können, denn digitale Grundkenntnisse sind in der heutigen Zeit essenziell“, erläutert Initiatorin Maria Pernegger.

CoderDojo Steyr lädt alle interessierten Kinder zwischen 7 und 17 Jahren ein, beim kostenlosen Programmierclub mitzumachen und ihr eigenes Mini Game oder anderes zu programmieren. Die nächste Möglichkeit bietet sich am Freitag, den 10. Februar von 16 bis 18 Uhr im TIC Steyr. Infos & Anmeldung auf www.tic-steyr.at/coderdojo-steyr