Wirtschaft & Politik

Erster Preis bei Youth Hackathon für CoderDojo Steyr Girls

STEYR/WIEN. Grund zum Feiern: Das Youth Hackathon Siegerprojekt kommt aus Steyr! Das Mädchenquartett des CoderDojo Steyr räumt in der Kategorie „Games – Professionals“ in Wien den ersten Preis ab. Beim österreichweiten Wettbewerb, bei dem selbst programmierte Spiele und Apps eingereicht werden konnten, haben an die 1000 Schüler:innen aus ganz Österreich teilgenommen ...

Am 31. Jänner fand im Finanzministerium unter Beisein des Staatssekretärs für Digitalisierung, Florian Tursky, die Auszeichnung der besten Projekte statt. Gratulationen kamen auch vom Staatssekretär persönlich.

Die Preisträgerinnen Claudia, Johanna, Verena und Marlene freuen sich über diese Ehrung. Dabei wurden sie nicht das erste Mal ausgezeichnet, auch in den letzten beiden Jahren konnten die erfolgreichen Coderinnen jeweils den zweiten und den dritten Platz belegen. "Wir freuen uns über den 1. Platz. Der hat in unserer Sammlung noch gefehlt", so die Mädchen selbstbewusst. Es macht ihnen Spaß, in die digitale Welt einzutauchen. "Beim Programmieren kann man sich seine eigene digitale Welt erschaffen", erklären sie.

Auch CoderDojo Steyr Initiatorin Maria Pernegger freut sich und gratuliert von Herzen. „Es macht mich auch ein bisschen stolz, dass wir bei CoderDojo den Boden bereiten können, damit Kinder mit ihren Fähigkeiten wachsen und sich entwickeln können. Außerdem sind die vier jungen Damen wichtige Vorbilder für andere Mädchen“, so Pernegger. Mit von der Partie war Sonja Straßer, stolze Mutter und selbst engagierte Mentorin bei CoderDojo Steyr, die das Projekt von Anfang an unterstützt. Solche Preise, bei denen Leistungen sichtbar gemacht werden sind aus ihrer Sicht wichtig. "Der Youth Hackathon hat die Mädels motiviert, ein richtig großes, tolles Projekt auszuarbeiten", sagt Sonja Straßer.

Um Mädchen für die Welt der Digitalisierung und der Technik zu begeistern, veranstaltet CoderDojo Steyr in Kooperation mit BMD Systemhaus am Samstag, den 4. März von 9 bis 13 Uhr ein Girls Special. Hier erwarten sie verschiedene Stationen: Zur Auswahl stehen Programmieren mit Scratch oder mit Microbits, 3D-Druck kennenlernen, Computer zerlegen und Bilder bearbeiten. „Wir wollen mit dieser „girls only“-Veranstaltung Hemmschwellen und Vorurteile abbauen und die Mädchen für die nach wie vor sehr männlich geprägte Computerwelt begeistern“, sagt TIC-Geschäftsführerin Daniela Zeiner.

Infos und Anmeldung auf www.tic-steyr.at/coderdojo-steyr oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!