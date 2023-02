Wirtschaft & Politik

Steyrer Lehrlings­days: Mit Herz und Hirn gemeinsam aktiv

STEYR. Nach mehrjähriger Arbeit wollen Günter Stöffelbauer, Geschäftsführer der Eventagentur HIGH JUMP, und Outdoortrainer Martin Krejcarek in Kooperation mit der Zukunftsregion Steyr und der WK Steyr eine Lücke schließen – nämlich mit den Steyrer Lehrlingsdays ...

Während Großunternehmen ihren Lehrlingen die Möglichkeit bieten können, ihre sozialen Skills in Trainings weiterzuentwickeln, ist dies für kleinere Betriebe mit wenigen Lehrlingen oft eine organisatorische Herausforderung. Mit den Lehrlingsdays können nun diese Betriebe ohne großen Aufwand und kostengünstig ihre Lehrlinge mit einem einmaligen Erlebnis weiterbilden.

Die Lehrlingsdays sind für die teilnehmenden jungen Erwachsenen eine Art Hubschrauberflug: Zwei Tage raus aus dem Arbeitsalltag und rein in den Lehrlingsdays-Hubschrauber. „Aus dieser erhöhten Perspektive sehen wir viel besser, was es für eine erfolgreiche Lehrzeit braucht“, erklären Stöffelbauer und Krejcarek, die sich als Flugbegleiter sehen, den Blick auf die wichtigen Lernerfahrungen lenkend. „Wir wollen gemeinsam ein Verständnis von Teamarbeit und den Umgang mit Druck und Konflikten erarbeiten. Wir wollen herausfinden, wie wir uns selbst motivieren können, und das Zusammenspiel von Unternehmen und Kunden sowie der eigenen Rolle darin verstehen“, gehen die beiden ins Detail, die schon seit vielen Jahren mit Lehrlingen großer Unternehmen in Österreich zusammenarbeiten.

Stöffelbauer hat mit seiner Firma HIGH JUMP jahrzehntelange Erfahrung in der Konzeption von Events und Teamveranstaltungen. Krejcarek deckt als Biologe die Outdoortraining Ecke ab und begleitet seit 15 Jahren Führungskräfte und Unternehmen bei Organisationsentwicklungsprozessen.

Die Steyrer Lehrlingsdays sind eine gemeinsame Erfahrungsreise und keine Theorieschulung. Durch die Mischung der Teilnehmer:innen aus ganz verschiedenen Betrieben und Branchen ergibt sich zusätzlich ein spannendes Erfahrungsfeld für die Lehrlinge. „In Übungen und Aktivitäten werden die Themen sicht- und erlebbar, damit sie in Herz und Hirn übergehen“, erläutert Krejcarek, „denn nicht umsonst lautet der Slogan der Lehrlingsdays: mit Herz und Hirn gemeinsam aktiv.“

Die Zukunftsregion Steyr arbeitet seit einigen Jahren im Rahmen des Projekts ProChallenge mit Outdoortrainer Martin Krejcarek zusammen. Hier erhalten junge Erwachsene mit abgeschlossener Lehrlingsausbildung die Möglichkeit ihre sozialen Fähigkeiten in Trainings weiterzuentwickeln – ähnlich wie bei den Lehrlingsdays, nur vertiefender und an mehr Wochenenden. 2023 setzt die Zukunftsregion Steyr den Fokus auf das Schwerpunktthema „Bildende Region“ und startet dazu verschiedene Initiativen dazu wie Bildungsvisionsgespräche, die Global Design Jam und ein Naturerlebnis.

Auch das Weiterbildungsprogramm für Lehrlinge wurde von der Zukunftsregion Steyr mitangestoßen. Netzwerkchefin Daniela Zeiner erzählt: „Nach dem Erfolg und den vielen positiven Rückmeldungen von Unternehmer:innen die an der ProChallenge teilgenommen haben, ist es ein logischer Schritt, noch früher anzusetzen und bereits die Lehrlinge in ihrem Entwicklungsprozess mit so einem Training zu unterstützen. Die Lehrlingsdays sind ein Gewinn für die jungen Erwachsenen sowie für die Betriebe.“ Cornelia Schwabl, Leiterin der Wirtschaftskammer Steyr ergänzt: „Ein großer Vorteil der Lehrlingsdays ist auch die branchenübergreifende Vernetzung der Lehrlinge. Sie gewinnen Einblick in die Berufe der Kolleg:innen und können ihr soziales Netzwerk in der Region erweitern.“

Die Lehrlingsdays werden zu 75% von der WKO gefördert. Abhängig von der Teilnehmeranzahl betragen die Kosten für das Wochenende inkl. Übernachtung und Vollpension rund 200€ pro Lehrling exkl. USt..

Das erste Modul startet am 11.-12. Mai 2023 im Flößerdorf Großraming. Infos und Anmeldung: Günter Stöffelbauer, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , 0699 / 1179 1580

Infos zu den Bildungsinitiativen und weiteren Aktivitäten der Zukunftsregion Steyr: www.zukunftsregion-steyr.at

Unten: Günter Stöffelbauer und Martin Krejcarek.