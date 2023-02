Wirtschaft & Politik

Regionalinitiative steyrland gründet Lehrlings­akademie

STEYR. Die Regionalinitiative steyrland unterstützt ihre 130 Mitglieder in vielen Bereichen. So auch im „War for Talents“, dem Kampf um Lehrlinge in der Region Steyr-Land. Um dem Mangel an lehrstellensuchenden Jugendlichen und in weiterer Folge hochqualifizierten Facharbeiter entgegenzuwirken, gründet die Initiative eine eigene Lehrlingsakademie ...

Die Initiative „steyrland - wir rocken die region!“ fördert den Wirtschaftsstandort Steyr-Land. Um eine neue Generation an Facharbeitern aufzubauen, gründete steyrland vor einem Jahr die Arbeitsgruppe Lehrlinge. „Wir brauchen dringend eine starke Lehrlingsgeneration“, erklärt Dietmar Lattner, der die Arbeitsgruppe leitet. „In einer Mitgliederbefragung zeigte sich, dass eine branchenübergreifende Zusatzausbildung die Wertigkeit der Lehre erhöht. Wir haben daher beschlossen, eine eigene steyrland Lehrlingsakademie zu gründen.“ Mit dieser qualitativ hochwertigen Zusatzausbildung soll die Attraktivität der Lehrberufe gesteigert werden, um weitere junge Menschen für eine Lehre in den ausgezeichneten Betrieben der steyrland Mitglieder zu motivieren.

Die neue Lehrlingsakademie findet im Forsthof Sierning statt. Sie soll allen Lehrlingen der steyrland Mitgliedsbetriebe zur Verfügung stehen. Die LM Lehrlingstraining GmbH wird als Ausbildungspartner das Training übernehmen und dabei ihre zehnjährige, österreichweite Erfahrung einbringen. Die Ausbildung in der ersten steyrland-Lehrlingsakademie umfasst drei aufeinander aufbauende Module. In jedem Lehrjahr findet eines der drei Module statt: „Ich als Visitenkarte meines Unternehmens“, „Unternehmerisches Denken“ und „Verantwortung übernehmen“. Die Ausbildungsschwerpunkte der Akademie sind Verhaltenstraining, Teamfähigkeit, Kommunikation, Ressourcenschonung, Zeitmanagement, Herausforderungsmanagement und Leadership.

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten die Teilnehmer:innen ein Zertifikat. Ein großer Vorteil der Lehrlingsakademie ist auch die branchenübergreifende Vernetzung der Lehrlinge. Sie gewinnen Einblick in die Berufe der Kolleg:innen und können ihr soziales Netzwerk in der Region erweitern. Dieses Networking entspricht dem Grundgedanken der Initiative steyrland.