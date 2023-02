Wirtschaft & Politik

HTL Steyr und Rotary Club Steyr: Auto an Volks­hilfe ge­spendet

STEYR. Kurz vor den Semesterferien wurde ein weiteres Projekt von den Schülern der Fachschule für Maschinenbau an der HTL Steyr abgeschlossen: Hierbei handelte es sich um die Reparatur eines Fiat Stilos, den die Schule geschenkt bekommen hat. Im Rahmen des Berufspraktikums haben 6 Fachschüler alle Mängel am Auto behoben und für den technisch einwandfreien Zustand des Fahrzeuges gesorgt ...

Die Kosten für die anfallenden Ersatzteile wurden vom Rotary Club Steyr übernommen. Mit der Volkshilfe in Steyr fand der Rotary Club eine Organisation, die das Fahrzeug sehr gut bei der mobilen Betreuung einsetzen kann. Täglich werden in Steyr um die 200 Personen zu Hause in den eigenen vier Wänden gepflegt, bei der Haushaltsführung oder bei Bedarf therapeutisch unterstützt. Die Mitarbeiter der Volkshilfe können hier nun auf ein weiteres Fahrzeug im Fuhrpark zurückgreifen.

Bei der feierlichen Schlüsselübergabe an der HTL Steyr freuten sich alle Beteiligten über den Abschluss des großartigen Projekts im Sinne von „Helfen beim Helfen“.