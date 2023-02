Wirtschaft & Politik

AK Steyr erkämpfte über 5 Millionen Euro

STEYR. Mit Ende des Jahres 2022 waren in den Bezirken Steyr-Stadt und Steyr- Land 39.765 AK-Mitglieder mit Hauptwohnsitz gemeldet. Im vergangenen Jahr wandten sich Rat- und Hilfesuchende 5.605 Mal an die AK Steyr ...

Rund 5 Millionen Euro erkämpft

Bei vielen Arbeitsrechtsproblemen reicht eine Beratung nicht aus. Die AK muss dann bei den Arbeitgebern intervenieren. Außergerichtlich hat die AK Steyr 215.232 Euro an vorenthaltenem Entgelt im Jahr 2022 hereingebracht. Manche Arbeitgeber lassen es aber sogar auf einen Streit vor Gericht ankommen. Die AK Steyr erkämpfte arbeitsgerichtlich im Jahr 2022 für ihre Mitglieder 230.148 Euro.

Die große Mehrheit der arbeitsrechtlichen Fälle betraf Betriebe ohne Betriebsrat. Daran erkennt man, wie wichtig eine betriebliche Interessenvertretung für die korrekte Bezahlung der Arbeitnehmer/-innen und die Einhaltung des geltenden Arbeitsrechts ist. Hauptsächliche Gründe für Rechtshilfen und -vertretungen waren Differenzen bei der Endabrechnung von beendeten Arbeitsverhältnissen, vorenthaltenes bzw. offenes Entgelt sowie rechtswidrige Entlassung. In zahlreichen Sozialrechtsangelegenheiten erstritt die AK Steyr im vergangenen Jahr 3.527.777 Euro. Dabei ging es um die Themen Pension, Pflegegeld sowie Versehrtenrente. Zusätzlich wurden 2022 für 83 Arbeitnehmer/-innen aus acht insolventen Betrieben im Bezirk 1.039.644 Euro durchgesetzt.

In Summe hat die AK Steyr somit im Vorjahr an arbeits- und sozialrechtlichen Ansprüchen sowie an Forderungen nach Insolvenzen für ihre Mitglieder Zahlungen von insgesamt 5.012.801 Euro erreicht.

5.500 Euro Entgelt nach Intervention der AK nachbezahlt

Eine Arbeitnehmerin aus dem Bezirk Steyr-Land war ein halbes Jahr als Zahnarzthelferin beschäftigt. Als sie erkrankte, meldete sie dies umgehend ihrer Arbeitgeberin und übermittelte nachweislich die mehrwöchige ärztliche Krankschreibung. Schon am ersten Tag des Krankenstandes wurde der Arbeitnehmerin eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses vorgeschlagen, und zwar rückwirkend mit dem letzten Arbeitstag vor der Krankschreibung.

Die Zahnärztin wollte ihrer Angestellten diese Auflösung damit schmackhaft machen, dass die Frau dann keine weitere Krankschreibung mehr benötigen würde und sie keinen Stress mehr hätte. Doch die Zahnarzthelferin stimmte dieser einvernehmlichen Auflösung nicht zu. Einige Tage nach Beginn des Krankenstandes wurde die Arbeitnehmerin telefonisch von der Zahnärztin gekündigt. Anschließend kam aber eine schriftliche Bestätigung, dass die Arbeitnehmerin selbst gekündigt habe. Das wollte die Zahnarzthelferin nicht hinnehmen und wandte sich an die AK-Bezirksstelle Steyr.

Die Intervention der AK war erfolgreich: Die Arbeitnehmerin erhielt eine Kündigungsentschädigung in der Höhe von insgesamt 5.500 Euro für 10 Wochen nachbezahlt.