Wirtschaft & Politik

Mädchen­power beim Coder­Dojo Steyr Girls Special

STEYR. Am Samstag, den 4. März veranstaltet CoderDojo Steyr in Zusammenarbeit mit BMD Systemhaus, einem Sponsor der ersten Stunde, ein Girls Special – nur für Mädchen. Zwischen 9 und 13 Uhr haben Mädchen von 7 bis 17 Jahren bei BMD in der Sierninger Straße 190 die Möglichkeit, an verschiedenen Stationen Einblicke in die Welt der Digitalisierung und der Technik zu gewinnen ...

Zur Auswahl stehen Programmieren mit Scratch oder mit Microbits, 3D-Druck kennenlernen, Computer zerlegen und Bilder bearbeiten. „Wir hatten schon ein Drittel Mädchen als Coder:innen bei den Dojos, derzeit aber sind es teilweise sogar weniger als ein Viertel. Deshalb wollen wir nun ausschließlich Girls ansprechen, um diese in einem geschützten Rahmen dafür zu begeistern“, erläutert Initiatorin Maria Pernegger.

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März ist das Girls Special bewusst für den 4. März geplant. Digitale Grundkenntnisse sind in der heutigen Zeit essenziell. Nach wie vor bestehen jedoch noch viele Vorurteile, die Mädchen davon abhalten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. „Es ist uns ein großes Anliegen, Barrieren aufzubrechen und Mädchen mit der Computerwelt, einem nach wie vor sehr männlich dominierten Feld, vertraut zu machen“, ergänzt TIC-Geschäftsführerin Daniela Zeiner.

Markus Knasmüller, Geschäftsführer von BMD Systemhaus, ist von Anfang an überzeugt vom Projekt CoderDojo Steyr gewesen. „Unsere Gesellschaft ist durchdrungen von der digitalen Welt. Umso wichtiger ist es für die nachfolgende Generation, diese Welt in all ihren Zügen zu begreifen. Jede Erfahrung, die sie in jungen Jahren machen, wird sie im späteren Leben voranbringen“, so Knasmüller.

Infos und Anmeldung auf www.tic-steyr.at/coderdojo-steyr oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!