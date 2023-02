Wirtschaft & Politik

Neue Luxus-Dienstautos, während Stadt sparen muss

STEYR. Die Stadt betreibt zwei Dienstwägen mit Chaffeur: Einer steht Bürgermeister Markus Vogl zur Verfügung, der Zweite wird von Vizebürgermeisterin Anna-Maria-Demmelmayr und ihren Fraktionskolleg:innen genutzt. Der Fuhrpark wurde nun erneuert ...

Das Fahrzeug des Bürgermeisters wurde im Vorjahr auf ein größeres Modell, einen BMW X5 Hybrid, ausgewechselt. Nun wurde auch der Wagen der Vizebürgermeisterin von einem Skoda auf einen 5er-BMW aufgewertet.

„Wir begrüßen zwar, dass das neue Auto von einem Hersteller kommt, der in Steyr viele Jobs schafft, jedoch würde es auch kostengünstigere und nicht so luxuriöse Modelle bei BMW geben“,erklärt Stadträtin Judith Ringer. Sie zeigt sich darüber verwundert, dass man einerseits der Bevölkerung und den Mitarbeiter:innen am Magistrat erklärt, es müsse überall der Sparstift angesetzt werden, andererseits jedoch schafft man einen nagelneuen Oberklasse-Dienstwagen an.

Der Rechnungshof hatte bereits das Einsparungspotential bei den zwei Fahrzeugen aufgezeigt, vor allem aufgrund der geringen Fahrdistanzen und der langen Stehzeiten. Ob diese Anschaffung bzw. Aufwertung der Dienstwagen in Zeiten, in denen viele Steyrerinnen und Steyrer und auch die Stadt selbst sparen müssen (Thema "Budgetkrise") das richtige Signal senden, scheint doch sehr fraglich.