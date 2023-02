Wirtschaft & Politik

Schnelle Ab­kürzung zur nach­haltigen Gesund­heit?

STEYR. Beim Stammtisch mit Unternehmenseinblick der Zukunftsregion Steyr gaben die Physiotherapeuten Karl Landa, Heinz Pranner und Autor, Lektor und Wettkampfsportler Chris „The ROC“ Rohrhofer viele ihrer Erfahrungswerte und Tipps rund um Gesundheit weiter und ließen die Teilnehmer:innen ihre Beweglichkeit und deren Grenzen dabei gleich ganz praktisch am eigenen Körper austesten. Das Fazit: Es gibt keine schnellen Abkürzungen, aber es wäre auch nicht so kompliziert, wie man denkt ...

Thema des Abends war „Nachhaltige Gesundheit – Es könnte so einfach sein..“. Jeder redet von Nachhaltigkeit, doch eigentlich sollte man auch bei seiner eigenen Nachhaltigkeit anfangen, schon jetzt daran denken, wie es möglich ist, langfristig gesund zu bleiben. Wie wäre es, wenn sich jeder regional, saisonal und biologisch ernähren würde? Wenn man ausreichend Zeit hätte, zu Fuß zu gehen, sich mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmittel fortzubewegen - wie würde unser ökologischer Fußabdruck dann aussehen?

Diese und ähnliche Denkanstöße brachten die Redner:innen des ersten Stammtisches mit ein, alle Impulsgeber waren sich einig, dass jeder getane Schritt zählt und es keine Abkürzungen gibt, um fit zu bleiben. „Bewegt Euch, bewegt Euch, bewegt Euch, wir sitzen viel zu viel“ motivierte Karl Landa, Gründer von Physio Aktiv. Er berichtete über die Erkenntnisse von Functional Movement Systems, welche in der Praxis schon jahrelang genutzt werden und ganz verständlich erklären, wie sich mangelnde Bewegung auf verschiedene Körperabschnitte auswirkt und langfristig zu Beschwerden führt.

„Der Körper meldet sich immer rechtzeitig um sich selbst zu schützen, oft nehmen wir es nicht wahr“, sagt Landa und erzählt weiter. „Das Internet ist voll von Gesundheitsversprechen, die man nicht glauben kann. Durch die Digitalisierung kann man alles mögliche verkauft werden – nicht alles hält, was es verspricht.“ Direkt vor Ort konnten die zahlreichen Gäste ihre eigene Beweglichkeit mittels simpler Übungen testen – und viele, wenn nicht sogar die meisten mussten feststellen, dass es da und dort einfach nicht mehr so leicht geht und es an Beweglichkeit mangelt – der wichtigsten motorischen Grundeigenschaft am Weg zum gesunden Älterwerden.

Auch Chris „The ROC“ Rohrhofer ist davon überzeugt, dass sehr viele Angebote über Social Media auf den einzelnen einprasseln und es immer schwieriger wird, herauszufiltern, was davon tatsächlich Wert ist, ausprobiert zu werden. „Es gibt in Wahrheit keine Abkürzungen und keine Wunder auf dem Weg zur Gesundheit durch Produkte, die versprechen, rasch fit zu werden. Von einem Salat wird man nicht gesund werden. Gesundheit ist ein Marathon und kein Sprint, aber jeder Schritt in die richtige Richtung zählt. Machen wir es nicht komplizierter, als es ist! Auf den eigenen Körper hören und die Priorität bei sich selbst setzen, mit ausreichendem Schlaf, Ernährung und Training, das empfehle ich jedem Einzelnen“, erzählt Rohrhofer.

Die Zukunftsregion Steyr gratulierte zum Jubiläum des Gastgebers PHYSIO AKTIV, der sich als Gesundheitsimpulsgeber bereits seit 33 Jahren dafür einsetzt, dass Menschen mehr Bewegung in den Alltag integrieren. „Wir verstehen uns nicht nur als Behandler, wir wollen leicht umsetzbare Bewegungsanweisungen mitgeben, die im täglichen Leben eingebaut werden können und auf die jeweiligen Ziele abgestimmt sind“, erzählt Heinz Pranner und gibt ein gutes Beispiel dafür, wie sich kontinuierliches Training auszahlt:“ Bei der Operation Gold der Feuerwehr Ebersegg haben wir durch Functional Movement in 4 Jahren die WM-Goldmedaille erreicht.“

Motiviert ging es im Anschluss zum Vernetzten und Austauschen mit Musik vom Pop-Up Aid Club und nachhaltiger, regionaler Verköstigung von Glück Auf. „Es war wieder ein spannender Unternehmenseinblick mit Impulsen, die man einfach mitnehmen und umsetzen kann“, freut sich Netzwerkchefin Daniela Zeiner.

Die nächsten Möglichkeiten zum Informieren, Austauschen und Netzwerken gibt es beim Gründer- und Ideengeber:innenfrühstück am 15. März 2023 im Raiffeisenbank Forum Steyr und beim Stammtisch mit Unternehmenseinblick der Oberbank am 21. März 2023. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://zukunftsregion-steyr.at/ oder per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und telefonisch unter 07252/220 100. Die Teilnahme ist kostenlos, am Netzwerk interessierte Gäste sind gerne willkommen.

Zur Fotogalerie